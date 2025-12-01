توضیح استاد سید محمدرضا سیستانی درباره یک استفتاء پر سروصدا

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ استفتائی در سایت حضرت آیت‌الله سیستانی به زبان عربی در مورد نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که از حکومت حقوق می‌گیرد، منتشر شد.

طبق گزارش سایت اجتهاد، دفتر آیت‌الله سیستانی در مشهد از استاد سید محمدرضا سیستانی (فرزند معظم‌له) صحت این سوال و جواب را جویا شد که متن آن بدین شرح است:

سوال: سلام علیکم، لطفا بفرمائید سوال و جواب فوق صحیح است؟

جواب استاد سید محمدرضا سیستانی:

علیکم السلام، بله صحیح است. ولی ناظر به ایران نیست و توصیه غیر الزامی است.

