به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین مقصود علی دومکی، عضو ارشد مجلس وحدت مسلمین پاکستان، گفت: حضرت فاطمه زهرا(س)، سرور زنان عالم هستند و برای تمام بشریت، به ویژه بانوان، اسوه حسنه و نمونه کامل عملی میباشند.
وی در سخنرانی خود در مجلس عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) افزود: ایشان در سیرت و صورت، گفتار و کردار، و اخلاق و اعمال، کاملترین شبیه به پیامبر اکرم(ص) بودند. پیامبر(ص) رضایت ایشان را رضایت خدا و ناخشنودی ایشان را ناخشنودی خدا میدانستند.
دومکی تأکید کرد: بر زنان مسلمان واجب است که با پیروی از سبک زندگی پاکیزه حضرت فاطمه زهرا(س)، حجاب، عفت، عصمت و طهارت خود را حفظ کنند.
وی به شدت نسبت به فحشا، بیحیایی و بیبندوباری که به دنبال نفوذ فرهنگی غرب در جوامع اسلامی پدید آمده است، هشدار داد و بیان کرد: مقابله با یورش فرهنگی غرب تنها و تنها با پیروی از اسوه فاطمی امکانپذیر است. حضرت فاطمه زهرا(س)، الگوی واقعی و نقشآفرین بانوان مسلمان هستند.
در ادامه، دومکی به وضعیت سیاسی اخیر عراق نیز اشاره و گفت: شکست عناصر طرفدار آمریکا و پیروزی رهبران وطنپرست و صادق در انتخابات عراق قابل تحسین است.
وی افزود: برای نجات امت اسلامی از سلطه آمریکا، لازم است افرادی پیش بیایند که موضعی قاطع در برابر استعمار داشته باشند.
این عالم شیعه پاکستان با تأسف از دخالتها و تهدیدهای آمریکا در امور داخلی عراق تأکید کرد: که با حضور رهبری حکیم و مدبر مانند آیتاللهالعظمی سید علی سیستانی و نهادهای انقلابی مانند حشد الشعبی، رویای اشغال عراق توسط آمریکا هرگز تحقق نخواهد یافت.
