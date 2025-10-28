نشست علمی «افکار برجسته رهبران دینی شیعه» در شهر یانگون میانمار برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از سوی مرکز تحقیقات و آموزش شیعیان میانمار، نشستی با عنوان «افکار برجسته رهبران دینی شیعه» در شهر یانگون برگزار شد.

در این نشست که در مسجد جامع مگو و با حضور علما، پژوهشگران معارف اسلامی برگزار شد، اندیشه‌های رهبران برجسته شیعه و آثار علمی و اجتماعی این اندیشه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام سید محمد یوسف مهدی، از مدیران بخش پژوهش، مرکز تحقیقات و آموزش شیعیان میانمار، یدگاه‌های بزرگان شیعه در زمینه تمدن غرب و استراتژی‌های اجتماعی و سیاسی را مورد توجه قرار داد و به تشریح نقش آن‌ها در هدایت جامعه شیعی و مقابله با چالش‌ها پرداخت.

حجت‌الاسلام سید جعفر جعفری، امام جمعه مسجد جامع مگو میانمار، در خصوص زندگی و فعالیت‌های رهبر انقلاب اسلامی آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و آیت‌الله العظمی سید علی سیستانی دیدگاه‌های خود را مطرح و جایگاه دینی، اجتماعی و رهبری آنان در رهبری و هدایت امت اسلامی تشریح کرد.

حجت‌الاسلام سید ناصر حسین، فعال فرهنگی و دینی میانماری از دیگر ارائه‌کنندگان این نشست بود که زندگی و خدمات علمی و انقلابی حضرات آیات سید ابوالقاسم خوئی(ره)، امام خمینی(ره) و شهید نمر را مورد بررسی قرار داد.

«نقش شیعیان و به ویژه زنان در امت اسلامی» موضوعی بود که از سوی خانم زینب مدینه‌بیک، مسئول بخش تربیت مرکز تحقیقات و آموزش شیعیان میانمار، به آن اشاره شد و بر اهمیت حضور زنان در رشد و توسعه جامعه دینی تأکید گردید.

