تخصیص ۴ کاروان عمره ماه های رجب و شعبان به گیلان

«وحید اسکندری» امروز یکشنبه، 9 آذر 1404 در گفت وگویی از آغاز ثبت نام عمره مفرده ویژه اعزام در دی ۱۴۰۴ از امروز، ۹ آذر خبر داد و اظهار کرد: همه دارندگان اسناد ودیعه گذاری عمره مفرده می توانند در این مرحله ثبت نام کنند.

وی با بیان اینکه زائران از فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) تهران اعزام خواهند شد، افزود: ثبت نام از طریق سامانه my.haj.ir انجام خواهد شد. امکان مراجعه حضوری به ۵۶ دفتر خدمات زیارتی مجاز سراسر استان جهت ثبت نام نیز فراهم است.

به گفته مدیر حج و زیارت گیلان، اعزام‌های عمره مفرده ویژه ماه های رجب و شعبان در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده از ۲۷ آذر لغایت دهه سوم بهمن انجام خواهد شد.

اسکندری اضافه کرد: براساس برنامه‌ریزی اولیه، در اعزام‌های عمره ماه‌های رجب و شعبان، تعداد چهار کاروان برای متقاضیان تشرف به سرزمین وحی به این استان تخصیص داده شده که در حال رایزنی برای افزایش این سهمیه هستیم.

