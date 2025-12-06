درگیری دیشب طالبان و پاکستان ۶ کشته و ۴ زخمی برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی در قندهار اعلام کردند که بر اثر درگیری شب گذشته ( جمعه 14 آذر) میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در روستاهای ویش، مزلگل و لقمان شهرستان مرزی اسپینبولدک، دستکم ۶ نفر کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند.
به گفته منابع، 4 غیرنظامی در اثر اصابت خمپارههای ارتش پاکستان جان باختند و چهار نفر دیگر زخمی شدند که حال یک زن و یک مرد وخیم گزارش شده است.
در این درگیریها دو نیروی نظامی طالبان نیز کشته شدند.
منابع طالبان مدعیاند که نظامیان پاکستانی بدون اخطار قبلی اقدام به پرتاب نارنجک و شلیک خمپاره کردند و نیروهای طالبان نیز پاسخ دادند.
این درگیری پس از حدود سه ساعت جنگ و با توافق دو طرف، ساعت یک بامداد شنبه متوقف شد.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان، شامگاه جمعه این حمله را تأیید کرد و گفت نیروهای این گروه به آن پاسخ دادهاند؛ از سوی دیگر تاکنون هیچ مقام پاکستانی درباره این رویداد اظهارنظر نکرده است.
این درگیری در حالی رخ میدهد که تنها دو ماه پیش نیز دو طرف در همین منطقه بیش از یک هفته درگیر بودند و پس از آتشبس، وارد چند دور مذاکره شدند، اما آن مذاکرات که آخرین دور آن در ریاض برگزار شد، بینتیجه ماند.
درگیری تازه به ساکنان اسپینبولدک خسارات سنگین مالی وارد کرده و بار دیگر تنش مرزی میان طالبان و پاکستان را شدت بخشیده است.
