یاسر ابوشباب که بود و چگونه کشته شد؟

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ عشیره «ابو سنیمه» در نوار غزه، درباره کشته شدن «یاسر ابوشباب» مسئول شبه‌نظامیان همکار با رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام داشت که یکی از اعضای این عشیره او را به قتل رسانده است.

«عطیه عوده ابو سنیمه» از مسئولان عشیره، در بیانیه‌ای گفت: «فرزندان ما صفحه‌ای پرافتخار در مسیر مقاومت فلسطینی ثبت کردند و اثری جاودان از پایداری و شجاعت خود برجای گذاشتند. یکی از آنان با یاسر ابوشباب و گروهش روبه‌رو شد و او را از پای درآورد و بدین‌گونه فصل تازه‌ای از افتخار فلسطین را رقم زد.»

او نام شهیدان «محمود محمد ابو سنیمه» و «جمعه محمد ابو سنیمه» را به‌طور ویژه ذکر کرد و گفت: آنان و دیگر اعضای عشیره با شهادت خود عزت و رفعتی در دل‌ها برجای گذاشتند.

وی تأکید کرد: «باقی‌مانده آن گروه منحرف از ارزش‌های ملت ما، با حسابی سخت روبه‌رو خواهد شد. ما فرزندان عشیره در صفوف نخست برای نگارش بهترین فصل‌های حق و کرامت خواهیم ایستاد.»

عطیه عوده ابو سنیمه در پایان بیانیه گفت: «از خداوند برای شهیدانمان آمرزش و رحمت می‌طلبیم و برای خانواده‌هایشان صبر و آرامش. خداوند ملت ما را حفظ کند و دل‌های فلسطینیان را بر امنیت و آرامش متحد سازد.»

گفتنی است گروه مسلح موسوم به «القوات الشعبیة» که تحت فرمان یاسر ابوشباب فعالیت می‌کرد، مرگ مسئول خود را تأیید کرد و اعلام داشت او در جریان تلاش برای پایان دادن به نزاع خانوادگی میان اعضای عشیره ابو سنیمه کشته شد. همچنین قبیله «ترابین» در غزه در بیانیه‌ای رسمی تأکید کرد که کشته شدن یاسر ابوشباب، که در همکاری با رژیم صهیونیستی دست داشت، «پایان یک صفحه سیاه» بود.

لازم به ذکر است «یاسر ابوشباب»، جوان 30 ساله فلسطینی از اهالی شرق شهر رفح در جنوب نوار غزه بود. مناسبات نزدیک گروهک او با نظامیان صهیونیست و کمک‌های مستمر آن‌ها به ارتش اسرائیل در جهت شناسایی مکان‌های اختفای اسرای اسرائیلی در اختیار مقاومت فلسطین و همچنین شناسایی محل تونل‌های مقاومت در غزه سبب شد تا ماهیت راستین این گروه خیلی زودتر از آنچه انتظار می‌رفت بر اهالی غزه آشکار شود.

