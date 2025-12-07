حضرموت در دست شورای انتقالی جنوب/ نقشه جدید قدرت در شرق یمن

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان حضرموت در شرق یمن واقع شده و بهعنوان مهمترین استان در رقابت بر سر نفوذ در این کشور شناخته میشود. زیرا بزرگترین استان یمن از نظر وسعت است (۳۶٪ از مساحت کشور را تشکیل میدهد) و ذخایر عظیمی دارد. حضرموت ۸۰ درصد نفت یمن را تولید میکند و دارای منابع گاز و دیگر ثروتهاست. همچنین این استان ۳۶۰ کیلومتر نوار ساحلی در دریای عرب دارد.
براساس گزارش روزنامه العربی الجدید، جمعیت استان حضرموت بیش از ۱.۸ میلیون نفر است. مساحت آن ۱۹۳,۰۳۲ کیلومتر مربع بوده و از شمال با عربستان سعودی، از جنوب با دریای عرب، از شرق با استان المهره (مرز عمان) و از شمالغرب با مأرب و الجوف و از غرب با شبوه –مرکز اصلی تولید گاز یمن– هممرز است.
استان حضرموت از دو بخش حضرموت ساحلی با مرکزیت المکلا و حضرموت الوادی با مرکزیت سیئون، تشکیل شده است. منابع نفتی اصلی در حضرموت الوادی قرار دارند و مهمترین آنها، «حوض المسیلة – بخش ۱۴» است که در سال ۱۹۹۳ کشف شد. این بخش بیش از ۳۹٪ از تولید کل نفت یمن را تشکیل میدهد و بزرگترین میدان نفتی این کشور بهشمار میرود. ظرفیت تولید آن طبق گزارش وزارت نفت یمن در سال ۲۰۰۶ حدود ۵۱.۷ میلیون بشکه اعلام شده است.
بخش ۱۴ در منطقه المسیلة در سیئون واقع شده و حدود ۱۲۵۷ کیلومتر مربع مساحت دارد. مهمترین بخشهای نفتی حضرموت عبارت از ۱۴، ۱۰، ۵۱، ۳۲ و ۵۳ هستند که ستون فقرات تولید نفت یمن محسوب میشوند. شرکت دولتی بترومسیلة از سال ۲۰۱۱ اداره بخش ۱۴ را پس از خروج شرکت کانادایی نکسن بر عهده گرفته است.
استان حضرموت دارای دو فرودگاه (الریان در المکلا و سیئون در حضرموت الوادی)، سه بندر (بندر المکلا، بندر الشحر و بندر الضبة نفتی) و گذرگاه زمینی الودیعة با عربستان است؛ گذرگاهی که یکی از مهمترین منابع درآمد کشور یمن بهشمار میرود و نقشی کلیدی در ارتباط تجاری یمن و عربستان دارد.
حضرموت… نقشه نفوذ نظامی
در حضرموت دو حوزه نظامی اصلی شامل منطقه نظامی اول و منطقه نظامی دوم، وجود دارد:
۱) منطقه نظامی اول
مرکز آن در سیئون است و از ۷ یگان رزمی تشکیل شده است. این منطقه تحت نفوذ نیروهای دولت مستعفی یمن و مورد حمایت عربستان بود و کنترل حضرموت الوادی –شامل فرودگاه سیئون– را در اختیار داشت.
۲) منطقه نظامی دوم
در المکلا مستقر است و استان المهره را نیز شامل میشود. این منطقه اکنون در کنترل شورای انتقالی جنوب قرار دارد که مورد حمایت امارات است. این نیروها کنترل فرودگاه الریان و بخشهای جنوبی حضرموت را در اختیار دارند.
حضرموت در مجموع ۲۸ شهرستان دارد که ۱۲ شهرستان ساحلی و کوهستانی که در کنترل گروه نیروهای نخبه و شورای انتقالی جنوب هستند و ۱۶ شهرستان در وادی و صحرای حضرموت که تا هفته گذشته تحت نفوذ نیروهای دولت مستعفی یمن بودند.
ائتلاف قبائل حضرموت
در سال ۲۰۱۳ و با حمایت عربستان، ائتلاف قبائل حضرموت تشکیل شد و ریاست آن را شیخ «عمرو بن حبریش» بر عهده دارد. این ائتلاف دارای نیروی نظامی–امنیتی گستردهای به نام نیروهای حفاظت حضرموت است که در مناطق نفتخیز مستقر است و خواستار خودگردانی حضرموت، سهم بیشتر از درآمدهای نفتی و توسعه زیرساختها و خدمات عمومی است.
پیشروی شورای انتقالی جنوب و تغییر موازنه
شورای انتقالی جنوب برای تسلط کامل بر حضرموت و منابع آن، نیروی نخبه و پشتیبانی را تشکیل داده و مدعی است منطقه نظامی اول با اخوانالمسلمین و حتی حوثیها همکاری دارد.
در اواخر نوامبر گذشته، شورای انتقالی جنوب تصمیم به ورود نظامی به حضرموت گرفت و همزمان با یک رژه بزرگ در عدن، هزاران نیرو و صدها خودروی زرهی از عدن، أبین، الضالع، لحج و شبوه به حضرموت ارسال کرد.
هفته گذشته ائتلاف قبائل حضرموت اعلام کرد که نیروهای حفاظت حضرموت، امنیت تأسیسات نفتی المسیلة را بر عهده گرفتهاند. اما روز چهارشنبه، نیروهای انتقالی جنوب شهر سیئون را بدون مقاومت عمده تصرف کردند؛ منطقه نظامی اول، کاخ ریاستجمهوری، فرودگاه سیئون و ادارات دولتی همگی تحویل داده شد. در همان روز، استان المهره نیز بهطور کامل به کنترل نیروهای انتقالی جنوب درآمد.
روز پنجشنبه نیروهای انتقالی جنوب با حمله به مواضع نیروهای حفاظت حضرموت، کنترل کامل بر میادین نفتی را نیز بهدست گرفتند. نیروهای نخبه اعلام کرد که پس از عملیات بامدادی، تمامی نقاط پیرامون شرکتهای نفتی را تصرف و نیروهای شیخ بن حبریش را عقب رانده است.
پیامدهای کنترل کامل حضرموت و المهره
با این تحولات، شورای انتقالی جنوب اکنون بر استانهای حضرموت و المهره (نیمی از خاک یمن) و تقریباً تمام استانهای جنوبی یمن، کنترل مستقیم دارد، منطقهای که همان قلمروی «جمهوری دموکراتیک خلق یمن» پیش از اتحاد ۱۹۹۰ بود. شورای انتقالی جنوب میگوید هدفش بازگرداندن این کشور و تحقق پروژه جدایی جنوب است.
