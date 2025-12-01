افشای جدید جنایات جنگی نیروهای ویژه انگلیس در افغانستان

به گزترش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک افسر ارشد سابق نیروهای ویژه انگلیس (معروف به N1466) در تحقیقات جدید درباره افغانستان اعلام کرد که سرویس هوایی ویژه این کشور (SAS) بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ در هلمند به احتمال قریب به یقین مرتکب جنایات جنگی شدهاند.
وی در ادامه گفته است که این نیروها دست به اعدامهای غیرقانونی مظنونان و غیرنظامیان زدند و فرماندهان ارشد، از جمله مدیر وقت نیروهای ویژه بریتانیا از این اقدامات آگاه بودند، اما به جای ارجاع به پلیس نظامی، تنها «بررسی تاکتیکی» انجام دادند و موضوع را سرپوش گذاشتند.
این افسر که در آن زمان دستیار رئیس ستاد عملیات UKSF بود، با ابراز پشیمانی شدید گفت: «تعداد کشتهشدگان در حملات شبانه با تعداد سلاحهای کشفشده کاملاً مغایرت داشت. من گزارش ندادم و این بزرگترین اشتباه زندگیام بود.»
او تأکید کرد که این رفتار ممکن است به صورت «فراگیر» در یگانهای ویژه بریتانیا بوده و شامل کشتن افراد بیسلاح پس از دستگیری میشد.
اظهارات این افسر در حالی بیان میشود که سه سال قبل نیز مستند جنجالی بیبیسی پانوراما که کشته شدن دستکم ۵۴ نفر در یک دوره ششماهه توسط یک اسکادران SAS را در شرایط «کاملاً مشکوک» مستند کرده بود، بدون هیچ بررسی قضایی به فراموشی سپرده شد.
با این حال وزارت دفاع انگلیس وعده داده است که تحقیقات جدیدی را آغاز کرده و در این زمینه کاملا همکاری خواهد کرد؛ خانوادههای قربانیان افغان و سازمانهای حقوق بشری، خواستار ارجاع فوری پرونده به دادگاه کیفری بینالمللی شدند.
گفتنی است این رسوایی، بیش از ۴۵۷ کشته انگلیسی در افغانستان را زیر سؤال برده و یکی از بزرگترین لکههای ننگ تاریخ نظامی معاصر این کشور محسوب میشود.
