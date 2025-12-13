نگاه اسلام به محیط زیست و پاسداشت زمین

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: بی تردید خداوند بزرگ برای استفاده انسانها، طبیعت زیبا و تمام حیوانات و میوه ها و سبزیجات را در اختیار آنها قرار داده است، تا از آن برای خوردن و آشامیدن و پوشاک و مسکن و سایر نیازهای خود بهره گیرند، (۱) لیکن مواهب الهی در کره خاکی نامحدود نیست و در سوره حجر، آیه ۲۱ به این مطلب اشاره شده است: «وَإِن مِّن شَیْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ»؛ (خزائن همه چیز نزد ماست، ولی جز به مقدار معینی آن را نازل نمی کنیم).

بنابرین هرگونه زیاده روی و تخریب در این مواهب الهی سبب محرومیت گروهی از مردم جهان یا محرومیت خود ما می شود. (۲)

متأسفانه در یک نظر ابتدائی قرائن گواهی می‌ دهد که دنیا به سوی «فاجعه» پیش می‌ رود؛ فاجعه‌ ای که زاییده «فراورده ‌های نامطلوب و پیش ‌بینی نشده زندگی ماشینی» و مانند آن است. فاجعه‌ ای که مقایسه وضع موجود با گذشته نزدیک، چهره آن را مشخص می ‌سازد؛ و عامل مؤثری برای نمو جوانه‌ های بدبینی در اعماق فکر خوش بین ‌ترین افراد محسوب می‌ گردد. (۳)

دنیای امروز ارزش خاصی برای حفظ محیط زیست‌ و حمایت از حیوانات قایل نیست و این نوع برخورد نسبت به محیط زیست که از گذشته در تاریخ وجود داشته هم چنان ادامه دارد. متاسفانه در جامعه امروز برخی به صورت بی رحمانه و بدون توجه به منافع ملی، جنگل ها و مراتع را از بین می برند و هوا را آلوده می کنند و هرگز به فکر خود و آیندگان نیستند. (۴)

بنابراین، پیش‌ بینی می‌ توان کرد که در آینده‌ ای نه چندان دور «فاجعه بزرگ» روی دهد. (۵)



نگاه و دستورات اسلام در حفاظت از محیط زیست

اسلام به محیط زیست به عنوان برنامه ای مقدس نگاه می کند، از این رو دولت و همه نهادها و سازمان های مرتبط با مسأله محیط زیست باید سازمان محیط زیست را در انجام فعالیت هایش یاری کنند و هرگز نباید خود را از این مسئولیت جدا بدانند. (۶) فقه اسلامی نسبت به مسائل مربوط به محیط زیست بی تفاوت نیست و دستورهای مؤکدی در زمینه حفظ و نگهداری و گسترش و آفت زدایی آن را نیز صادر کرده است.

لذا پیوند دائمی مباحث فقهی با مسائل محیط زیست را باید طلیعه مبارک در حفظ و حراست و پاسداری از منابع محیط زیست دانست، آن هم در حالی که در پرتو حکومت اسلامی فقه و فقاهت عزیز است و نفوذ زیادی در افکار عمومی دارد. (۷)

دین اسلام حقوق و وظایف مسلمانان را در قبال طبیعت به درستی بیان کرده است؛ از جمله اینکه کنار نهر ها، زیر درختان میوه ‌دار و مقابل درهای خانه‌ ها و محل استراحت کاروان‌ ها و اطراف مساجد را آلوده نسازید. (۸) [حتی] در دستورات جنگی [که شکست یا پیروزی با اموری جزئی گره خورده است] این گونه نقل شده که: درختان سرزمین دشمن را قطع نکنید؛ نسوزانید و با جریان سیل آسای آب، آن‌ ها را از میان نبرید. آب آشامیدنی دشمن را آلوده نسازید. (۹)

تعابیر زیبایی که معصومین برای طبیعت استفاده می کنند بیانگر اهمیت و جایگاه ویژه آن است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) زمین را به منزله مادر تشبیه فرمودند: «تَحَفَّظُوا مِنَ اَلأرضِ فَإِنَّها أُمِّکُم وَ إِنَّهُ لَیسَ مِن أَحدٍ عامِل عَلَیها خَیراً أَو شَرًّا إِلّا وَ هِیَ مُخبِرة بِه» (۱۰)؛ (حرمت زمین را نگه دارید که بمنزله مادر شماست و هر که روی زمین کار بد یا خوبی کند، از آن خبر می دهد).

همچنین رسول خدا آلوده ساختن طبیعت را موجب رنجش مردم بر می شمارد: «نَهَی رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) أَنْ یُتَغَوَّطَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرِ مَاءٍ یُسْتَعْذَبُ مِنْهَا أَوْ نَهَرٍ یُسْتَعْذَبُ أَوْ تَحْتَ شَجَرَةٍ فِیهَا ثَمَرَتُهَا» (۱۱)؛ (رسول خدا نهی فرمودند از مدفوع نمودن در کنار نهر آب، چرا که مردم از آن رنج می برند یا در نهر آب که موجب رنجش مردم می شود یا زیر درختی که میوه دارد).

در احکام اسلام ضرر زدن به خود و به غیر تجویز نشده است. در مواردی هم که قادر به تشخیص ضرر نیستیم، مرجع در تعیین ضرر و ضرار عرف است. اگر عرف امری را ضرری ندانست، قاعده لاضرر آن را نمی گیرد، و ارتکاب آن نیز حرام نمی باشد. البته این در جایی است که دلیلی از طرف شارع برای تفسیر و توسعه و تضییق ضرر نداشته باشیم. ولی اگر دلیل خاصی داشته باشیم که شارع امری را ضرری بداند، به عرف مراجعه نمی شود. (۱۲)

حفظ محیط زیست و طبیعت نیز از این قاعده مستثنی نیست، و افراد حق ندارند بدلیل استفاده خود، دیگران و منابع طبیعی را در معرض خطر انقراض دهند. اسلام این گونه استفاده را که سبب ضرر و زیان به دیگران و محیط می شود مورد مذمت قرار می دهد.



دستورات محیط زیستی اسلام درباره درختان

در احادیث متعددی، از قطع درختان و از بین بردن مزارع و گیاهان و آتش زدن آنها نهی و نکوهش شده و پرهیز از بریدن و نابود کردن درختان به عنوان عامل افزایش عمر به حساب آمده است. امام علی(علیه السلام) در این باره فرمود:

«... یَزِیدُ فِی‌ الْعُمُرِ تَرْکُ الْأَذَی وَ تَوْقِیرُ الشُّیُوخِ وَ صِلَةُ الرَّحِمِ وَ أَنْ یُحْتَرَزَ عَنْ قَطْعِ الْأَشْجَارِ الرَّطْبَةِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ» (۱۳)؛ (آزار نرساندن و احترام سالمندان و صله رحم و دوری از بریدن درختانِ تر مگر در حال ضرورت، موجب افزایش عمر انسان است).

کسانی که درختان مفید و میوه دار را نابود کنند، به عذاب الهی تهدید شده اند؛ چنانکه امام صادق(علیه السلام) می فرماید: «لاتَقْطَعُوا الثِّمَارَ فَیَبْعَثَ اللَّهُ عَلَیْکُمُ الْعَذَابَ صَبّاً» (۱۴)؛ (درختان میوه دار را قطع نکنید که در این صورت عذاب خدا بر شما نازل می گردد).

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به مجاهدان اسلام سفارش و تأکید می کرد که از قطع کردن درختان، و سوزاندن مزارع شدیداً اجتناب نمایند: «کَانَ رَسُولُ اللَّهِ(صلی الله علیه و آله) إِذَا أَرَادَ أَنْ یَبْعَثَ سَرِیَّةً دَعَاهُمْ فَأَجْلَسَهُمْ بَیْنَ یَدَیْهِ ثُمَّ یَقُولُ سِیرُوا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ لَا تَغُلُّوا وَ لَا تُمَثِّلُوا وَ لَا تَغْدِرُوا وَ لَا تَقْتُلُوا شَیْخاً فَانِیاً وَ لَا صَبِیّاً وَ لَا امْرَأَةً وَ لَا تَقْطَعُوا شَجَراً إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَیْهَا» (۱۵)؛

(موقعی که رسول خدا(صلی الله علیه و آله) یک گردان جنگی را به مأموریت دشمن می‌ فرستاد، فرمانده آنان را در کنار خود می‌ نشانید و گردان را در مقابل فرمانده. سپس می‌ گفت: به‌ نام خدا و با یاری خدا حرکت کنید و در راه خدا و بر روش رسول خدا پیکار کنید: مراقب باشید که پیمان خود را نشکنید، در غنائم جنگی خیانت نکنید، گوش و بینی کسی را نبرید، اشجار دشمن را قطع نکنید، مگر آنکه ناچار شوید).

فقهای شیعه قطع درختان و تخریب مزارع را حتی در سرزمین دشمن که در حال جنگ با مسلمانان باشند، جایز نشمرده اند و آن را مکروه و ناپسند قرار داده اند. (۱۶) منابع طبیعی و محیط زیست متعلق به همه انسانها است و همه مردم و جانوران در منفعت آن شریک هستند.

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) چند چیز را از صدقات جاریه بر شمرده شده که که ثواب آن پیوسته در نامه عمل انسان ثبت می شود: ...کسی که نهالی بکارد، کسی که چاه آبی حفر کند. (۱۷) حضرت در این حدیث به پرورش درخت، درختکاری، جنگل و اهمیت و جایگاه خاص آن اشاره دارد.

امام علی(علیه السلام) در فرمان معروف خود به مالک اشتر، فرماندار بصره می نویسد: «وَلْیَکُنْ نَظَرُکَ فی عِمارَةِ الاَْرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِکَ فِی اسْتِجلابِ الْخَراجِ، لاَِنَّ ذلِکَ لایُدْرَکُ اِلاّ بِالْعِمارَةِ، وَ مَنْ طَلَبَ الْخَراجَ بِغَیْرِ عِمارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلادَ وَ اَهْلَکَ الْعِبادَ» (۱۸)؛

(باید توجه تو در آبادی زمین بیشتر از توجه تو به گرفتن مالیات و خراج از مردم باشد؛ زیرا خراج بدون توجه به آبادانی به دست نمی آید و کسی که بدون آباد نمودن به گرفتن مالیات و خراج بپردازد، به ویرانی شهرها و از بین بردن بندگان خدا دست زده است).



دستورات محیط زیستی اسلام درباره حیوانات

در اسلام مُثله کردن حیوانات و خوردن چهارپایان مثله شده، مورد نکوهش شدید قرار گرفته و در حدیث آمده است: کسی که حیوانی را مُثله کند خداوند او را لعنت کرده است. (۱۹) رسول خدا(صلی الله علیه و آله) به مجاهدان اسلام سفارش می نمود که حیوانات را بی جهت کشتار نکنند: «وَ لا تَعْقَرُوا مِنَ الْبَهائِمِ مِمّا یُؤْکَلُ لَحْمُهُ إِلاّ ما لابُدَّ لَکُمْ مِنْ أَکْلِهِ» (۲۰)؛ (حیوانات حلال گوشت را جز در صورت احتیاج به گوشت آنها، کشتار نکنید).

هم چنین امام علی(علیه السلام) در خطبه ای که در آغاز خلافتش ایراد و مسؤولیت و حقوق مسلمانان را یادآوری نمود، مسئولیت در برابر حیوانات را نیز اینگونه یاد آوری کرد: «اِتَّقُوا اللّهَ فی عِبادِهِ وَ بِلادِهِ فَاِنَّکُمْ مَسْؤُولُونَ حَتّی عَنِ الْبِقاعِ وَ الْبَهائِمِ، اَطیعُوا اللّهَ وَ لا تَعْصَوْهُ» (۲۱)؛

(درباره بندگان و بلادو شهرها از خداوند بترسید، [مبادا بر کسی ستم کنید و به ویرانی و تبهکاری زمین در بلاد و شهرها اقدام کنید] بی شک همه شما مسؤولید و مورد پرسش قرار می گیرید، حتی درباره زمینها و چهارپایان [که به چه دلیل مزارع و جنگلها را از بین بردید، شهرها و خانه ها را ویران نمودید، و حیوانات زبان بسته را مورد اذیت و آزار قرار دادید]، خدا را اطاعت کنید و از او نافرمانی نکنید).

معاویة بن عمار از امام صادق(علیه السلام) نقل می کند: «اِتَقِ اللهَ قَتَلَ الدَّوابَ کُلُها اِلّا الاَفعی وَ العَقرَب وَ الفَأرة» (۲۲)؛ (از کشتن حیوانات به جز افعی، عقرب و موش بپرهیزید). چون وجود افعی، عقرب و موش در محیط زندگی انسان موجب ضرر و زیان است در مورد نابودی آنها منعی نیامده و دلایل آن در حدیث ذکر شده است. این حدیث با توجه به حکمت استثناء شامل موجودات موذی خارج از محیط زندگی نمی شود.

در آموزه های دینی، از حمله به لانه جوجه های پرنده ها نیز نهی شده و از بین بردن خواب و آسایش و استراحت آنها مورد نکوهش قرار گرفته است. رسول خدا(صلی الله علیه و آله) فرموده است: «لاتَأْتُوا الْفِراخَ فی اَعْشاشِها وَ لاَالطَّیْرَ فی مَنامِهِ حَتّی یَصْبَحَ» (۲۳)؛ (به لانه جوجه ها حمله نکنید و در هنگام استراحت آنها، خواب و آسایش آنها را از بین نبرید تا آن که صبح طلوع کند).

رسول خدا(صلی الله علیه و آله) از کنار گروهی عبور کرد که مرغ زنده ای را در یک جای بلندی بسته بودند و با تیر و کمان به آن تیر اندازی می کردند! پیامبر تا این صحنه را مشاهده کرد، فرمود: اینان، کیانند!؟ خدا لعنتشان کند. (۲۴) هم چنین از آن حضرت سؤال شد که آیا خوبی کردن به حیوانات، پاداش دارد؟ فرمود: «آری! برای خنک کردن هر صاحب جگرِ تشنه ای، اجری است. (۲۵)

اسلام آن قدر به پرنده ها و حیوانات و جنبنده ها اهمیت داده که در کتابهای حدیثی بابی به احکام و قوانین مربوط به حیوانات و جانداران اختصاص داده شده است که با مراجعه و دقت در آنها در می یابیم که اسلام درباره محیط زیست و رعایت حقوق جانداران و حفاظت از آنها تا چه اندازه حساسیت نشان داده است. (۲۶)

این حساسیت تا جایی پیش رفته که حتی در اعمال عبادی حج و عمره نیز مورد اهتمام قرار گرفته است و یکی از ابعاد تحریم صید در حال احرام نیز به همین منظور است، زیرا با توجه به این همه رفت و آمدی که هر سال در این سرزمین های مقدس می‌ شود، نسل بسیاری از حیوانات در آن منطقه که به دلیل خشکی و کم‌ آبی، حیواناتش نیز کم است، برچیده خواهد شد، مخصوصاً با توجه به این که در غیر حال احرام نیز صید حرام است. (۲۷)

پی نوشت: