انتصاب برهم صالح به ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل/ انتخابی خارج از چارچوب معمول

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس نامهای رسمی که با امضای «آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل، در تاریخ ۱۱ دسامبر صادر شده، «برهم صالح» رئیس جمهور پیشین عراق برای دورهای پنجساله از ابتدای ژانویه ۲۰۲۶ بهعنوان کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل منصوب شده است.
وی قرار است جایگزین «فیلیپو گراندی» شود که از سال ۲۰۱۶ این مسئولیت را برعهده داشته است. متن این نامه نشان میدهد که انتصاب نهایی نیازمند تأیید کمیته اجرایی کمیساریای عالی پناهندگان است.
انتخابی خارج از سنت سازمان ملل
در این نامه تأکید شده که انتخاب صالح، خروج از سنت دیرینه سازمان ملل در تعیین رؤسای این نهاد از میان شخصیتهای وابسته به کشورهای بزرگ تأمینکننده بودجه است.
چالشهای پیشروی رئیس جدید کمیساریا
برهم صالح، سیاستمدار کرد و مهندس تحصیلکرده انگلیس، در شرایطی این مسئولیت را برعهده میگیرد که شمار آوارگان و پناهجویان در جهان به بالاترین رقم تاریخ خود رسیده و تقریباً دو برابر وضعیت هنگام آغاز کار فیلیپو گراندی است. این افزایش بیسابقه، فشارهای سنگینی بر ساختار امدادرسانی بینالمللی وارد کرده است.
در مقابل، منابع مالی کمیساریا بهویژه پس از کاهش سهم آمریکا و همچنین انتقال بخش مهمی از بودجه برخی کشورهای غربی به حوزه دفاعی، بهدلیل تحولات ژئوپلیتیک سالهای اخیر، با کاهش روبهرو شده است.
برای سمت ریاست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل بیش از ده نامزد رقابت کردهاند؛ مجموعهای متنوع از چهرههای سیاسی، مقامهای اجرایی، پزشک اورژانس، چهره رسانهای و حتی مدیر اجرایی شرکت ایکیا. با این حال، بیش از نیمی از نامزدها از اروپا بودند، امری که مطابق با سنت چند دهه اخیر در انتخاب رؤسای کمیساریا از میان کشورهای کمککننده اصلی است. انتخاب برهم صالح از این منظر یک استثناء مهم تلقی میشود.
