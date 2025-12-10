به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره مهاجران سومالیایی اعتراضات گسترده‌ای را در ایالات متحده برانگیخته است. ترامپ در پایان یک نشست کابینه، مهاجران سومالیایی را «زباله» توصیف کرد و گفت «از جهنم آمده‌اند». او در ادامه، گفت که به سختی بشود سومالی را یک کشور خواند (!) و مدعی شد پناهجویان سومالیایی در مینه‌سوتا «هر سال میلیاردها دلار از این ایالت سوءاستفاده کرده و هیچ کمکی نمی‌کنند».

ترامپ با اشاره مستقیم به ایلهان عمر، نماینده سومالیایی‌تبار مینه‌سوتا در کنگره، بار دیگر او و جامعه سومالیایی‌های آمریکا را هدف اتهامات و حملات کلامی قرار داد و گفت: «ما نمی‌خواهیم آن‌ها در کشور ما باشند. کشورشان بوی تعفن می‌دهد... بگذارید برگردند و کشور خود را درست کنند».

ایلهان عمر در واکنش به این اظهارات، در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک‌تایمز تأکید کرد که سخنان ترامپ از «همان الگوی نژادپرستی، بیگانه‌هراسی، اسلام‌هراسی و تفرقه‌افکنی» پیروی می‌کند. او هشدار داد هر بار که ترامپ به او حمله می‌کند، شمار تهدیدهای مرگ علیه او، خانواده‌اش و کارکنان دفترش به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. عمر گفت نگرانی اصلی‌اش، آسیب‌پذیری افرادی است که هویت‌هایی مشابه او دارند: «سیاه‌پوست، سومالیایی، محجبه و مهاجر».

در پی این اظهارات، ترامپ خواستار برخورد سخت‌تر با جامعه سومالیایی در مینه‌سوتا شد و مدعی گردید که این گروه در برنامه‌های دولتی دست به «کلاهبرداری» زده‌اند؛ ادعایی که پس از انتشار گزارش نیویورک‌تایمز درباره برخی تخلفات ادعایی مطرح شد. هم‌زمان، دولت آمریکا یک عملیات گسترده مهاجرتی را آغاز کرده که عمدتا مهاجران سومالیایی فاقد مدارک قانونی در منطقه مینیاپولیس-سن‌پل را هدف قرار می‌دهد. وزارت امنیت داخلی آمریکا تأیید کرده است که در نخستین هفته این عملیات، پنج نفر بازداشت شده‌اند.

در این میان، رهبران مذهبی در واکنش به فضای ایجادشده، اقداماتی برای حمایت از جامعه سومالیایی آغاز کرده‌اند. خالد عمر، فعال بین‌الادیان، اعلام کرد گروهی از رهبران مذهبی قصد دارند برای ابراز همبستگی با مهاجران مسلمان، مقابل مساجد منطقه تجمع کنند. یوسف عبدالله، مدیرعامل انجمن اسلامی آمریکای شمالی، هشدار داد: «این حرف‌ها فقط کلام نیست؛ تبدیل به اجازه برای آزار، تبعیض و خشونت می‌شود».

رهبران دینی مسیحی و کلیمی نیز با محکوم کردن سخنان ترامپ، بر کرامت انسانی همه افراد تأکید کردند. پل گراهام، کشیش کلیسای لوتری آمریکا، یادآور شد: «ایمان ما می‌آموزد که همه انسان‌ها به صورت خدا آفریده شده‌اند.» سازمان یهودیان دموکرات مینه‌سوتا هم اظهار کرد: «هیچ گروهی از انسان‌ها زباله یا آفت نیستند».

این تنش‌ها در حالی افزایش یافته که جامعه سومالیایی مینه‌سوتا نسبت به پیامدهای امنیتی و اجتماعی سخنان ترامپ ابراز نگرانی کرده و رهبران مذهبی برای محافظت از این جامعه دست به سازماندهی گسترده زده‌اند.

