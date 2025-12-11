فرستاده آمریکا: لبنان به سوریه ملحق شود!/ نبیه بری: غلط اضافی نکنید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صراحت سخنان تام باراک، فرستاده آمریکا، درباره «الحاق لبنان به سوریه» را رد کرد و آن را «خطایی بزرگ و به‌هیچ‌وجه قابل قبول» دانست.

بری تأکید کرد: «هیچ‌کس حق ندارد لبنانی‌ها را تهدید کند» و افزود که «اصلاً قابل تصور نیست که با مردم لبنان با چنین ادبیاتی صحبت شود، به‌ویژه از سوی دیپلمات‌ها.»

او در ادامه با اشاره به موضوع جنوب لبنان گفت: ارتش لبنان ۹۰ درصد از مفاد توافق آتش‌بس در منطقه جنوبی لیتانی را اجرا کرده و بقیه را نیز تا پایان امسال تکمیل خواهد کرد.

در موضوع انتخابات پارلمانی، رئیس مجلس بر پایبندی کامل به زمان تعیین‌شده تأکید کرد و گفت: «نه لغوی در کار است و نه تأخیری.»

او افزود که تمامی طرف‌ها خواهان برگزاری انتخابات‌اند و «هنوز برای هر طرحی که به توافق منجر شود، آماده‌ایم.»

بری همچنین یادآور شد که قانون انتخاباتی فعلی لازم‌الاجراست و انتخابات صرفاً بر اساس همین قانون برگزار خواهد شد.

بری درباره روابط با عربستان نیز اظهار کرد: «رابطه شخصی من با پادشاهی سعودی بسیار خوب است و رابطه عربستان با لبنان هم خوب است.»

او در ادامه خواستار بهره‌گیری از اثرات مثبت سفر پاپ به لبنان در سطوح ملی، معنوی و مردمی شد.

این موضع‌گیری‌ها پس از آن مطرح شد که تام باراک در سخنرانی خود در یک نشست گفت‌وگومحور در «مجمع دوحه ۲۰۲۵» اظهار کرده بود: «سوریه و لبنان باید در کنار هم قرار گیرند، چرا که هر دو یک تمدن درخشان را نمایندگی می‌کنند.»

در تحولی دیگر، نبیه بری امروز میزبان میشال عیسی، سفیر آمریکا در لبنان بود. در این دیدار آخرین تحولات سیاسی و وضعیت عمومی کشور، همچنین روابط دوجانبه میان دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

.

...................

پایان پیام