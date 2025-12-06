به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی در ابتدای درس خارج اصول خود، با اشاره به طرح برخی شبهات در ایام فاطمیه، تأکید کرد که توجه مردم به بزرگداشت حضرت زهرا(س) در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده و امروز نسبت به گذشته چندین برابر شده است.

وی ریشه طرح شبهات را مقاله‌ای دانست که سال‌ها پیش با عنوان «فاطمه زهرا از ولادت تا افسانه شهادت» منتشر شد و یادآور شد که مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی نسبت به تبعات این جریان هشدار داده بودند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به منابع متعدد تاریخی اهل‌سنت اظهار داشت: وقایع پس از رحلت پیامبر(ص) نه تنها خبر واحد نیست، بلکه در مواردی در بیش از پانزده منبع معتبر عامه آمده است. گزارش‌هایی همچون بیعت‌گیری با تهدید و ارعاب، ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا(س)، آتش زدن در خانه، آسیب به پهلوی حضرت، و حتی سقط جنین در منابع متعدد تاریخی، حدیثی و تفسیری اهل‌سنت ذکر شده است.

رئیس مجتمع آموزشی پژوهشی ائمه اطهار علیهم السلام به نقل صحیح بخاری درباره وفات حضرت زهرا(س) در حالی که «ساخطةٌ علیهما» بود اشاره کرد و افزود: این‌ها مطالبی است که در کتاب‌های خودشان آمده و باید پاسخ آن را بدهند.

آیت‌الله فاضل لنکرانی تأکید کرد: سکوت در برابر انکار حقایق مسلم تاریخی، به مظلومیت اهل‌بیت(ع) کمک می‌کند. اسناد مربوط به مظلومیت حضرت زهرا(س) در منابع قرون دوم و سوم موجود است، نه اینکه ساخته قرون متأخر باشد.

مناظره اخیر بین دو آخوند شیعه نبود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناظره اخیر اشاره کرد و گفت: این مناظره بین دو آخوند شیعه نبود، بلکه بین یک آخوند شیعه و یک آخوند غیرشیعه بود، زیرا کسی که نصب امیرالمؤمنین(ع) به دستور خدا را قبول ندارد، شیعه نیست.

استاد برجسته خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم افزود: اصرار طرف مقابل بر ارزیابی ماجرا از منظر الهیات و نه تاریخ، انحرافی است و اساساً نمی‌توان قضایای تاریخی مسلّم را غیرتاریخی بررسی کرد.

وی توضیح داد که امیرالمؤمنین(ع) مأمور به صبر بوده‌اند و نقل‌های تاریخی حتی واکنش حضرت به تهدید مهاجمان را ثبت کرده‌اند.

هشدار نسبت به تحریف و ضرورت مناظره علمی

او با انتقاد از برخی هتاکی‌ها و ادعای اعلمیت از سوی افراد کم‌اطلاع، تأکید کرد که مناظره اخیر موجب شد منابع مظلومیت حضرت زهرا(س) بیش‌ازپیش مطرح شود. ما به دنبال اختلاف نیستیم، اما انکار حقایق با پررویی قابل تحمل نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی همچنین گفت: برخی از سخنان طرف مقابل پیش‌تر در شبکه‌های وهابی مطرح شده و نشان‌دهنده برنامه‌ریزی برای تحریف تاریخ است.

وی خطاب به حوزه‌های علمیه و طلاب هشدار داد که مراقب نفوذ و سوگیری این جریان‌ها باشند.

دعوت به تداوم بیان حقایق و استناد به منابع معتبر

رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) ضمن قدردانی از مردم، هیئت‌های مذهبی و روحانی حاضر در مناظره، تأکید کرد که بیان حقایق مربوط به شهادت حضرت زهرا(س) باید هر سال با قوت ادامه یابد، زیرا مسئله امامت و ولایت هویت شیعه است و قابل چشم‌پوشی نیست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی از مداحان و خطبا خواست با ارجاع به منابع معتبر اهل‌سنت و شیعه، این حقایق را برای نسل جوان مستند و روشن بیان کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸