به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری و سوگواری فاطمیه دوم، شامگاه روز شنبه اول جمادی‌الثانی، با حضور جمع کثیری از علماء، اساتید و اقشار مختلف دلسوخته حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها) در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی در قم برگزار شد.

در این مراسم معنوی، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی الیاسی به سخنرانی پرداخت.

وی با اشاره به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا»، اظهار داشت: امامت، هدایتگر امت پس از رسول‌الله بود و در اصل، امیرالمومنین علی بن ابی طالب (ع) به عنوان "حبل‌الله" معرفی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین الیاسی در ادامه سخنان خود بیان کرد: فاطمیه تنها بیان تاریخ نیست، بلکه باید روشنگر بینات محکم الهی باشد تا مردم به سمت حق و حقیقت هدایت شوند.

وی افزود: پس از پیامبر اسلام، عده‌ای با حق‌کشی، امامت را که ادامه راه رسالت پیامبر بود، به خلافت ناحق تبدیل کردند و عامل اختلاف و تفرقه در بین امت اسلامی شدند.

مدیر گروه مطالعات تاریخ پژوهشکده امامت همچنین تصریح کرد: پس از پیامبر، امامت حق مسلم علی بن ابی طالب (ع) بود، اما این حق کتمان شد و مردم از مسیر صحیح منحرف گشتند. به قدری مسیر حق را انحراف دادند که حق برای مردم روشن نبود. امام علی (ع) بینه محکم الهی بود، اما این حق چنان کتمان شد که حادثه تلخ پس از رسول خدا اتفاق افتاد و فاطمه (س) بین در و دیوار قرار گرفت و امیرالمومنین علی(ع) خانه‌نشین شد.

شایان ذکر است این مراسم به مدت سه روز در عصرها ساعت ۱۵:۴۵ در همین مکان برگزار می‌شود.

همچنین، روز دوشنبه ۳ آذر ماه، همزمان با سالروز شهادت صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (علیها السلام)، مراسم سالگرد ارتحال احیاگر فاطمیه، مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله فاضل لنکرانی نیز برگزار خواهد شد.

