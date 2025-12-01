رحلت یا شهادت، گزارشی از یک مناظره‌/ بازخوانی علمی موضوعات اعتقادی برای جلوگیری از سوءاستفاده

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مناظرهای علمی – تبیینی با محوریت «بررسی روایات مربوط به مظلومیت و شهادت حضرت زهرا(سلاماللهعلیها)» میان حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی و آقای عبدالرحیم سلیمانی اردستانی برگزار شد؛ مناظرهای که با توجه به جایگاه حساس این موضوع در هویت اعتقادی شیعه، و همچنین سوءاستفاده برخی جریانهای ضدشیعی، از اهمیت ویژهای برخوردار بود.
در آغاز گفتگو، مجری برنامه با اشاره به ریشههای اختلافی و حساسیت اجتماعی این مسئله، از دو طرف خواست که ضمن رعایت شأن تاریخی و عاطفی بحث، به شفافسازی علمی و آرامسازی فضا کمک کنند.
در بخش نخست، عبدالرحیم سلیمانی اردستانی دیدگاه خود درباره روششناسی بررسی وقایع تاریخی را توضیح داد. وی با تأکید بر اینکه خود را «اسلامشناس» میداند، اظهار کرد منابع پژوهشیاش بر پایه عقل، فطرت، کتاب و سنت است و روش او پدیدارشناسانه بوده و نه مدافعانه. سلیمانی گفت که هدف او دفاع از مذهب یا ایجاد دعوت اعتقادی نیست و صرفاً گزارش تحلیلی ارائه میدهد. او همچنین تصریح کرد که به دلیل ناسازگاری برخی نقلها با مبانی عدالت امیرالمؤمنین(ع)، نمیتواند برخی مشهورات تاریخی پیرامون هجوم به خانه حضرت زهرا(س) را بپذیرد.
وی ادعا کرد که بسیاری از نقلهای تاریخی درباره نحوه شهادت دخت پیامبر(ص) با قطعیت قابل اثبات نیست و به باور او برخی از این گزارشها نیازمند بازبینی است. سلیمانی همچنین تأکید کرد که برای او، «شهید بودن یا نبودن حضرت زهرا(س) هیچ تأثیری در مقام معنوی ایشان ندارد».
در ادامه مناظره، حجتالاسلام حامد کاشانی ضمن ارائه توضیحاتی درباره انگیزه حضورش، ابراز داشت که دلیل اصلی ورود به این گفتگو، مشاهده بهرهبرداری جریانهای تندروی وهابی از سخنان سلیمانی بوده است. او تصریح کرد که شبکههای معاند وهابیت سالهاست به دنبال انکار شهادت حضرت زهرا(س) و تخریب جایگاه اهلبیت(ع) هستند و هنگامی که سخنان یک چهره حوزوی در راستای ادعاهای آنان قرار گیرد، این جریانها آن را پررنگ و بهرهبرداری رسانهای میکنند.
کاشانی با هشدار نسبت به این مسئله گفت: حضور ناخواسته در زمین بازی وهابیت میتواند به مشروعیتبخشی به ادعاهایی منجر شود که ریشه در دشمنی آشکار با اهلبیت(ع) دارد. او همچنین نمونههایی از سخنان و رفتار جریانهای تکفیری را یادآور شد و توضیح داد که چگونه این جریانها از اختلافات تاریخی برای سفیدسازی چهره خود استفاده میکنند.
در بخش اصلی مباحث، حجتالاسلام کاشانی وارد بررسی تاریخی و سندی شد و تأکید کرد که برخلاف ادعای سلیمانی، منابع دستاول و شواهد متعدد بر وقوع هجوم و آسیب رساندن به حضرت زهرا(س) دلالت دارد. وی تصریح کرد که "تفکیک بین جزئیات حادثه و اصل وقوع هجوم" ضروری است و گفت آنچه نزد علمای شیعه ثابت است، اصل تعرض، تهدید، آتش زدن در و آسیب رسیدن به حضرت از پشت در است، هرچند جزئیات میان نقلها متفاوت باشد.
کاشانی افزود: «هیچ جامعهای انتظار ندارد که به خانه بهترین مسلمانان هجوم برده شود و همین امر سبب شد که برخی مهاجمان در ابتدا نتوانند وارد خانه شوند. اما آنچه در نقلهای معتبر آمده این است که در اثر فشار وارد شده به در، حضرت زهرا(س) آسیب دیدند.»
وی همچنین تأکید کرد که ادعای سلیمانی مبنی بر اینکه "ابوبکر مخالفانش را نمیکشت" یا اینکه "پشیمانی او به مسئلهای دیگر مربوط بوده" فاقد پشتوانه تاریخی است و افزود: «جمع شواهد و فضای حاکم بر آن دوران، بهروشنی نشان میدهد که اصل هجوم و پیامدهای آن قابل انکار نیست.»
در بخش پایانی مناظره، اختلاف دو نگاه روشنتر شد:
سلیمانی اصل ورود به بحث تاریخی درباره شهادت حضرت زهرا(س) را بیثمر و «اتلاف عمر» دانست و بار دیگر بر ناسازگاری برخی روایات با نگاه خود به عدالت امام علی(ع) تأکید کرد.
در مقابل، کاشانی این رویکرد را نادرست و خلاف روش علمی دانست و گفت: «اگر روایات متعدد، شواهد پیرامونی، فضای تاریخی و نقلهای معتبر کنار هم گذاشته شود، انکار این حقیقت نه علمی است و نه منصفانه.»
این مناظره با وجود اختلاف جدی دو طرف، فرصتی بود برای بازخوانی علمی یکی از مهمترین موضوعات اعتقادی شیعه و نشان داد که دفاع از تاریخ اهلبیت(ع) تنها با خوانش دقیق، استناد معتبر و هشیاری نسبت به سوءاستفاده جریانهای معاند ممکن است.
