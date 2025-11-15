به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در آستانه سالروز جانسوز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا(س)، پانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» در سالن اجتماعات مرحوم آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(ره) در مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) در شهر قم با حضور شعرای آئینی برجسته کشور برگزار می‌شود.

این برنامه با سخنرانی آیت الله «محمدجواد فاضل لنکرانی» و اجرای «نجم الدین شریعتی» و مرثیه خوانی حاج «مهدی رسولی» برگزار خواهد شد.

زمان برگزاری پانزدهمین سوگواره شعر «محبوبه خدا» در روز سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ بعد از نماز مغرب و عشاء با شعرخوانی جواد محمد زمانی و سیدمحمدجواد شرافت و هادی جانفدا و حسین هدایتی و سیدحمید رضا برقعی است.

این همایش با حضور عظیم معنوی و روحانی ارادتمندان به ولایت و خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام با نماز جماعت مغرب و عشا همراه خواهد بود.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸