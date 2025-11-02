به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم عزاداری و سوگواری ایام فاطمیه اول امشب با حضور جمعی از علما، اساتید حوزه علمیه قم و دوستداران اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی(ره) برگزار شد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی نظری منفرد با اشاره به نقش بی‌بدیل آیت‌الله فاضل لنکرانی در احیای فرهنگ فاطمی، بر ضرورت تداوم مجالس اهل‌بیت(ع) در طول سال تأکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد، اظهار داشت: مرحوم فاضل لنکرانی از احیاگران فاطمیه در دوران معاصر بود و با اهتمام ویژه به برپایی مجالس سوگواری حضرت زهرا(س) و ترویج معارف اهل‌بیت(ع)، نقش مهمی در گسترش فرهنگ فاطمی ایفا کرد. ایشان همواره تأکید داشت که زنده نگه داشتن و ترویج سیره حضرت زهرا(س) وظیفه همیشگی عالمان دین است و برای این امر، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد.

وی افزود: مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی(ره) با تربیت شاگردان فراوان، تألیف آثار علمی گران‌سنگ و اهتمام به احیای مناسبت‌های اهل‌بیت(ع)، خدمت بزرگی به مکتب تشیع کرد و ثمرات آن تا امروز در حوزه علمیه قم نمایان است.

این استاد حوزه علمیه در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت استمرار برگزاری مجالس اهل‌بیت(ع) گفت: جلساتی که در آن معارف و حقانیت اهل‌بیت(ع) بیان می‌شود، چراغ هدایت بشریت است. این مجالس نباید به ایام خاصی محدود شود، بلکه باید در طول سال ادامه یابد تا معارف اهل‌بیت(ع) در جامعه زنده بماند و نسل‌های آینده با نور ولایت آشنا شوند.

وی با تأکید بر اینکه شناخت شخصیت حضرت زهرا(س) نیازمند تدبر عمیق در آیات و روایات است، خاطرنشان کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) الگویی کامل از ایمان، معرفت، ایثار، عفاف و دفاع از ولایت است و هرکس بخواهد راه هدایت را بیابد باید در سیره ایشان تأمل کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نظری منفرد در ادامه با بهره‌گیری از سخنان پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، به گوشه‌ای از عظمت وجودی حضرت زهرا(س) اشاره کرد و گفت: پیامبر گرامی اسلام(ص) فرمودند: لو کان الحُسنُ شخصاً لکان فاطمه؛ اگر زیبایی در قالب شخصی متجلی می‌شد، آن شخص فاطمه بود. همه زیبایی‌های ظاهری و معنوی در وجود آن حضرت جمع شده است.

وی با اشاره به مقام حضرت زهرا(س) نسبت به حضرت مریم(س) تصریح کرد: طبق روایت نبوی، در حالی‌که مریم بر زنان زمان خود برتری داشت، پیامبر(ص) فرمودند: إنّ ابنتی فاطمه خیر نساء الأرض؛ دخترم فاطمه، برترین زن در همه دوران‌هاست. از این‌رو به ایشان لقب سیده نساء العالمین داده شده است.

این استاد برجسته حوزه علمیه در پایان سخنان خود تأکید کرد: وظیفه همه شیعیان و دوستداران اهل‌بیت(ع) آن است که با تأسی از حضرت زهرا(س) و تداوم مجالس فاطمی، فرهنگ ولایت و معرفت را در جامعه زنده نگاه دارند.

لازم به ذکر است این مراسم به مدت پنج شب ، هر روز از ساعت ۱۶ در حسینیه دفتر مرحوم آیت‌الله‌العظمی فاضل لنکرانی(ره) در قم برگزار می‌شود و با سخنرانی اساتید حوزه، مرثیه‌خوانی ذاکران اهل‌بیت(ع) و حضور پرشور علما، طلاب و عموم مردم مؤمن و ولایی ادامه خواهد داشت.

