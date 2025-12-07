رویداد بزرگ رویای ایرانی در فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، رویداد بزرگ دانشجویی رویای ایرانی توسط قرارگاه روایت پیشرفت و مدیریت پژوهش و فناوری بسیج دانشجویی استان فارس با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز و بسیج دانشجویی این دانشگاه در دانشگاه صنعتی شیراز برگزار شد.

در این رویداد بزرگ با الهام از تجارب نخبگان، به بررسی مهارت‌های کلیدی برای آینده ای روشن پرداخته شد.

در این رویداد مدیران عامل شرکت افزار کیمیای فارس، شرکت فاتح صنعت، پتک شیراز، برهان رایان متین و شرکت پالاپال پرداز فارس تجارب موفق خود را تشریح کردند.

در این برنامه حسین زاهدیان نژاد، دبیر قرارگاه روایت پیشرفت بسیج دانشجویی استان فارس با بیان اینکه رویداد رویای ایرانی، هم‌اندیشی برای فردایی روشن است اظهار داشت: در این رویداد بزرگ دانشجویی فرصت‌های نوآورانه برای جوانان خلق می‌شود و پیشرفت فناوری در کشور را با هم طراحی می‌کنیم.

وی افزود: در رویداد رویای ایرانی با الهام از تجارب نخبگان و الگویی برای آینده، به بررسی مهارت‌های کلیدی برای فردا می‌پردازیم و نقش مؤثر جوانان در آینده ایران را پررنگ می‌کنیم.

دیبر قرارگاه روایت پیشرفت بسیج دانشجویی استان فارس با اشاره به ظرفیت های رویداد رویای ایرانی به توان صنعت در دانشگاه صنعتی شیراز اضافه کرد: در این رویداد تلاش داریم تا در یک تجربه علمی، راه یافتن آینده‌ای روشن برای ایران عزیز را بیاموزیم.