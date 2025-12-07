به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس و رئیس ستاد گرامیداشت هفته مقام زن و مادر، از اجرای بیش از دو هزار برنامه در سطح استان به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س)، میلاد حضرت امام خمینی(ره) و هفته مقام زن و مادر خبر داد.
وی با اشاره به اینکه هر ساله به مناسبت میلاد حضرت زهرا(س) هفتهای تحت عنوان هفته گرامیداشت مقام زن و مادر» نامگذاری میشود، گفت: شعار محوری امسال «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت تعیین شده است. این هفته از روز شنبه ۱۵ آذر آغاز و تا جمعه ۲۱ آذر ادامه خواهد داشت و هر روز با عنوان خاصی نامگذاری شده است.
حجت الاسلام والمسلمین ملکمکان در تشریح برنامههای این ایام اظهار داشت: برگزاری جشنهای محلهای در مساجد، حسینیهها و امامزادگان، تجلیل از زنان شاغل در دستگاههای دولتی و تشکلهای مردمی، تقدیر از بانوان برتر قرآنی، علمی و ورزشی، تجلیل از همسران شهدا و جانبازان، برگزاری مسابقات فرهنگی و مذهبی، نمایشگاههای ویژه، نشستهای آزاداندیشی در دانشگاهها، کارگاههای آموزشی عفاف و حجاب و مهارتهای زندگی، و اجرای پویشهای فرهنگی همچون «دختران فاطمی» و «بصیرت فاطمی» از جمله برنامههای پیشبینی شده است.
وی مهمترین برنامه این هفته را اجتماع بزرگ بانوان شیراز تحت عنوان «میثاق فاطمی» دانست که روز چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۵ در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار خواهد شد. این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، سخنرانان کشوری و چهرههای فرهنگی همچون خانم الهام چرخنده و خانم مرضیه هاشمی برگزار میشود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس همچنین از برپایی نمایشگاه لباس و چادر اسلامی در دانشگاه شیراز، اعزام مبلغین زن از حوزه علمیه خواهران به مساجد و روستاها، تجلیل ویژه از مادران خانهدار و زنان دارای فرزند بیشتر برای ترویج فرهنگ فرزندآوری، عطرافشانی قبور بانوان شهید و تقدیر از بانوان فعال در حوزه سلامت خبر داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای ویژه سالروز میلاد حضرت امام خمینی(ره) اشاره کرد و گفت: نشستهای بصیرتی، همایشهای علمی و نمایشگاههای فرهنگی با محوریت اندیشههای امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد. همچنین محافل سخنرانی در مساجد و دانشگاهها با موضوع امام خمینی و جایگاه زن در اندیشه اسلامی پیشبینی شده است.
ملکمکان در پایان خاطرنشان کرد: مجموع برنامههای این هفته در استان فارس بیش از دو هزار عنوان است که با مشارکت گروههای مردمی، مساجد و دستگاههای فرهنگی و اداری در سراسر شهرها و روستاهای استان برگزار خواهد شد.
