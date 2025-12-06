به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چرایی انتخاب عنوان «حالت پرواز» برای این پویش اظهار داشت: همانگونه که در هواپیما پیش از پرواز از مسافران خواسته میشود تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار دهند و ارتباط زمینی را قطع کنند، اعتکاف نیز پروازی معنوی به سوی خداوند است و این ایهام، جذابیت ویژهای به نام پویش بخشیده است.
وی افزود: اعتکاف را میتوان یک اردو و فناوری ارتباطی میان فرش تا عرش دانست. برای حرکت در این مسیر، طرح «زندگی با آیهها» تدوین شده که شامل مرور و حفظ ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم از ۱۳ آذر تا ۱۳ دیماه است. به گفته ولدان، کسانی که موفق به حفظ این آیات شوند، امتیاز بیشتری کسب کرده و آمادهتر به استقبال روزهای اعتکاف خواهند رفت.
حجت الاسلام والمسلمین ولدان با اشاره به تقارن معنوی آغاز اعتکاف امسال با میلاد امیرالمؤمنین(ع) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، این همزمانی را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: فینال پویش در ایام اعتکاف برگزار میشود و شرکتکنندگان طی سه روز، آیات مرور شده را با جان و دل لمس خواهند کرد.
وی ادامه داد: هدف از انتخاب نام «حالت پرواز» دستیابی به حس اوج و عروج معنوی است. این پویش علاوه بر جنبههای معنوی، دارای جوایز ارزندهای همچون هشت کمکهزینه سفر زیارتی مشهد مقدس، سه کمکهزینه سفر زیارتی کربلا و پنج انگشتر تبرکی مقام معظم رهبری است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس از مردم خواست با حضور قلبی و عملی در این پویش، گامی در مسیر حرکت به سوی خدا بردارند و به معنای واقعی وارد «حالت پرواز» شوند.
وی در پایان یادآور شد: پویش «حالت پرواز» به عنوان بخشی از نهضت ملی «زندگی با آیهها»، مسیری تدریجی و ساختاریافته برای تقویت ارتباط قلبی با قرآن فراهم میآورد و شرکتکنندگان را با کولهباری از معانی قرآنی به استقبال آیین معنوی اعتکاف میفرستد. در نشست هماندیشی برگزارکنندگان مراسم اعتکاف در شیراز نیز از پوستر رسمی این پویش رونمایی شد.
