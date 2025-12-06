به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به چرایی انتخاب عنوان «حالت پرواز» برای این پویش اظهار داشت: همان‌گونه که در هواپیما پیش از پرواز از مسافران خواسته می‌شود تلفن همراه خود را در حالت پرواز قرار دهند و ارتباط زمینی را قطع کنند، اعتکاف نیز پروازی معنوی به سوی خداوند است و این ایهام، جذابیت ویژه‌ای به نام پویش بخشیده است.

وی افزود: اعتکاف را می‌توان یک اردو و فناوری ارتباطی میان فرش تا عرش دانست. برای حرکت در این مسیر، طرح «زندگی با آیه‌ها» تدوین شده که شامل مرور و حفظ ۳۰ آیه منتخب قرآن کریم از ۱۳ آذر تا ۱۳ دی‌ماه است. به گفته ولدان، کسانی که موفق به حفظ این آیات شوند، امتیاز بیشتری کسب کرده و آماده‌تر به استقبال روزهای اعتکاف خواهند رفت.

حجت الاسلام والمسلمین ولدان با اشاره به تقارن معنوی آغاز اعتکاف امسال با میلاد امیرالمؤمنین(ع) و سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، این همزمانی را فرصتی ارزشمند دانست و گفت: فینال پویش در ایام اعتکاف برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان طی سه روز، آیات مرور شده را با جان و دل لمس خواهند کرد.

وی ادامه داد: هدف از انتخاب نام «حالت پرواز» دستیابی به حس اوج و عروج معنوی است. این پویش علاوه بر جنبه‌های معنوی، دارای جوایز ارزنده‌ای همچون هشت کمک‌هزینه سفر زیارتی مشهد مقدس، سه کمک‌هزینه سفر زیارتی کربلا و پنج انگشتر تبرکی مقام معظم رهبری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس از مردم خواست با حضور قلبی و عملی در این پویش، گامی در مسیر حرکت به سوی خدا بردارند و به معنای واقعی وارد «حالت پرواز» شوند.

وی در پایان یادآور شد: پویش «حالت پرواز» به عنوان بخشی از نهضت ملی «زندگی با آیه‌ها»، مسیری تدریجی و ساختاریافته برای تقویت ارتباط قلبی با قرآن فراهم می‌آورد و شرکت‌کنندگان را با کوله‌باری از معانی قرآنی به استقبال آیین معنوی اعتکاف می‌فرستد. در نشست هم‌اندیشی برگزارکنندگان مراسم اعتکاف در شیراز نیز از پوستر رسمی این پویش رونمایی شد.

..............................

پایان پیام/