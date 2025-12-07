به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ از فارس، ۱۶ آذر در تاریخ معاصر ایران بهعنوان نماد بیداری و مسئولیتپذیری دانشجویان شناخته میشود. این روز یادآور ایستادگی سه دانشجوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۲ است که جان خود را در راه اعتراض به استبداد و سلطه خارجی فدا کردند.
به همین مناسبت گفتوگویی با عبدالغفور صالحی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه شیراز و طلبه سطح عالی حوزه علمیه ترتیب داده است تا از نگاه ایشان درباره چرایی نامگذاری این روز و پیام آن برای نسل امروز بشنویم.
چرا ۱۶ آذر بهعنوان روز دانشجو شناخته میشود؟ شما این موضوع را چگونه توضیح میدهید؟
صالحی افزود: ریشه این روز به سال ۱۳۳۲ برمیگردد؛ تنها چند ماه پس از کودتای ۲۸ مرداد که فضای سیاسی کشور ملتهب بود. در آن زمان، خبر سفر ریچارد نیکسون، معاون رئیسجمهور آمریکا، به تهران و همچنین از سرگیری روابط ایران و بریتانیا، موجی از اعتراض در میان دانشجویان ایجاد کرد.
دانشجویان دانشگاه تهران این اقدامات را نشانه وابستگی حکومت به قدرتهای خارجی میدانستند و به همین دلیل دست به اعتراض زدند.
چه اتفاقی در ۱۶ آذر افتاد که این روز را ماندگار کرد؟
این طلبه دانشجو اضافه کرد: صبح آن روز، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی داشتند، نیروهای نظامی برای سرکوب وارد دانشگاه شدند و با تیراندازی مستقیم، سه دانشجو به نامهای احمد قندچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعترضوی به شهادت رسیدند، این حادثه تلخ، دانشگاه را به صحنه خونین تبدیل کرد و همان روز به نماد مقاومت دانشجویی در برابر استبداد و سلطه خارجی بدل شد.
پس چرا این روز بهعنوان «روز دانشجو» نامگذاری شد؟
عبدالغفور صالحی: شهادت آن سه دانشجو به سرعت در سراسر کشور بازتاب یافت و بهعنوان نماد استقلالخواهی و آزادیطلبی دانشجویان شناخته شد، از آن زمان، ۱۶ آذر هر سال به یاد آن واقعه گرامی داشته میشود و بهعنوان «روز دانشجو» در تقویم رسمی ایران ثبت گردید. این روز یادآور این حقیقت است که دانشجو تنها در پی علم نیست، بلکه وجدان بیدار جامعه است و مسئولیت دارد در برابر ظلم و بیعدالتی بایستد.
