پوستر کنگره نقش زنان در نهضت جنگل در رشت رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «هادی حق‌شناس» استاندار گیلان امروز، یکشنبه، 16 آذر 1404 در کنگره نقش زنان در نهضت جنگل در سالن غدیر استانداری با اشاره به نگاه قرآن به شأن زن، اظهار کرد: اسلام دین تبعیض میان زن و مرد نیست و در آیات الهی، خلقت، تربیت و رشد جامعه از مسیر زنان آغاز شده است.

استاندار گیلان با اشاره به نقش بانوان ایرانی در مقاطع حساس تاریخ کشور گفت: در دوران هجوم مغول‌ها و نیز حمله اعراب، ایران به مدد فرهنگ، هویت و پایداری نیروهای اجتماعی خود – که زنان بخش مهمی از آن بودند – توانست از زوال مصون بماند.

حق شناس با بیان اینکه «روایت زنان گیلانی، روایت کاشت، داشت و برداشت امید» است، گفت: زنان این سرزمین از گذشته تا امروز نقش بی‌بدیل در آبادانی و پیشرفت گیلان داشته‌اند و دوام فرهنگی و هویتی این استان، مرهون تلاش و پایداری آنان است.

وی با تأکید بر نقش زنان نیکوکار ایران در توسعه آموزش‌وپرورش در کشور بیان کرد: در اوایل دهه‌های ۱۲۷۰ و ۱۳۰۰ شمسی، زنان خیر در شهرهایی چون تبریز، قم و تهران مدارس متعددی ساختند و این بناها نه توسط مردم، بلکه توسط همین زنان نیک‌اندیش بازسازی و احیا می‌شد.

استاندار گیلان ادامه داد: مدرسه «فروغ» که پیش از دبیرستان‌های شاپور، آزادگان و شهید بهشتی امروزی ساخته شد، با سرمایه و همت همین زنان اداره می‌شد و یکی از دانش‌آموزان همان مدرسه بعدها به عنوان دکتر آذر اندامی نقشی تاریخی در کشف واکسن وبا ایفا کرد.

وی با اشاره به آغاز استبداد صغیر در تیرماه ۱۲۸۷ و مقاومت تبریز به رهبری ستارخان و باقرخان بیان کرد: در همان دوره، گیلان نیز یکی از پایگاه‌های اصلی جریان آزادی‌خواهی بود و شرایط اجتماعی این استان به‌گونه‌ای بود که یک سال بعد، زمینه قیام میرزا کوچک جنگلی را فراهم کرد.

به گفته حق‌شناس، میرزا در آغاز مشروطه در تهران حضور داشت اما از سال ۱۲۹۳ با آغاز نهضت جنگل، گیلان به مرکز یک حرکت عدالت‌خواهانه و استقلال‌طلبانه تبدیل شد.

وی با بیان اینکه «در سال ۱۲۹۶ با وجود فشارها، ۳۰ شماره روزنامه در گیلان منتشر شد»، تصریح کرد: این حجم از فعالیت رسانه‌ای در شرایطی که کشور هنوز استقلال کامل نداشت، نشان‌دهنده سطح بالای آگاهی و مطالبه‌گری مردم گیلان است.

استاندار گیلان در بخش دیگری از سخنان خود به نقش زنان گیلانی اشاره کرد و گفت: در مقاطع محاصره، زنان در کنار مردان به مقاومت می‌پرداختند و حتی از پشت به دشمن حمله می‌کردند، ‌ لذا همین روحیه را در دوران دفاع مقدس هم دیدیم؛ مادرانی که فرزندان خود را با افتخار راهی جبهه‌ها می‌کردند.

حق‌شناس، نقش زنان گیلانی در دوران دفاع مقدس را بسیار موثر برشمرد و بیان کرد: گیلان اگرچه از خط مقدم جنگ دور بود، اما نسبت به جمعیت خود یکی از بالاترین میزان اعزام داوطلبان و شهدای کشور را دارد؛ آماری که نشان می‌دهد مردم این استان هم دین خود را ادا کردند و هم در دفاع از ایران پیشگام بودند.

گفتنی است در پایان این مراسم پوستر کنگره نقش زنان در نهضت جنگل رونمایی شد.

