شاعر شیعه افغانستان بازداشتش به دست طالبان را »سوء تفاهم« عنوان کرد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سید سکندر حسینی بامداد، شاعر و فعال فرهنگی شیعه افغانستانی در شهر مزار شریف، دستگیری و بازداشتش به دست طالبان را سوء تفاهم از جانب آنان عنوان کرد.
وی امروز (۱۸ آذر) پس از ۵ روز از گذشت آزاد شدنش در صفحه فیسبوک خود نوشت: با نثار درود وسپاس به پیشگاه جامعهی ارزشمند فرهنگی کشور، شاعران نویسندگان،علما، شخصیتهای فکری،اهالی رسانه، دوستان جان ودلم وتکتک عزیزانی که به مدت یازده روز پیوسته نگران حال و احوال من بودند و نگرانی ومحبتشان را با اشکال مختلفی ابراز کردند و این کلمات من برای پاسخگویی به این میزان مهر، محبت، عشق و ارجگذاری الطاف بیکران تکتک این نازنینان ودل نگرانیهای شان کافینیست.
مسئول کتابخانه فردوسی مزار شریف درباره دلیل دستگیر شدنش چنین نوشت: بنده به دلیل ایجاد یک سوءتفاهم در مسائل فرهنگی و خدمات عامه کتابخانه عمومی فردوسی به منظور پاسخگویی و رفع سوءتفاهم به مدت یازده روز در ریاست استخبارات امارت اسلامی حضور داشتم.
شاعر مشهور فارسی زبان افغانستان در ادامه گفته است که در این مدت آزار و اذیتی متوجه او نشده و مأمورین مربوطه با احترام با او برخورد میکردند و از این بابت تشکر کرده است.
حسینی بامداد دلیل رفع سوءتفاهم نسبت به خود را اینگونه عنوان کرده است: عشق من برای شکوفایی زبان، فرهنگ و ادبیات سرزمینم و اینکه به جز پاسداشت از مفاخر علمی و ستارگان پهنهی فرهنگ و ادب فارسی و برگزاری گفتمانهای ادبی و نشستهای فرهنگی هیچ کارنامهای دیگر نداشتم باعث رفع این سوتفاهم شد.
گفتنی است طالبان درباره دستگیری این شاعر مشهور شیعه تاکنون اظهار نظری نکردهاند.
پیش از این نیز، چندماه قبل «میثم مولانا» مسئول سابق کتابخانه فردوسی مزارشریف که پس از پایان دوره مسئولیتش، شرکتی زیارتی و سیاحتی تأسیس کرده بود، به دست طالبان دستگیر شد و بدون تفهیم اتهام در زندان به سر میبرد.
...............
پایان پیام/
نظر شما