واکنش‌ فعالان شیعه افغانستان به بازداشت حسینی بامداد؛ این شاعر ارزشمند مایه دلگرمی جوانان است، باید زودتر آزاد شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بازداشت سیدسکندر حسینی بامداد، شاعر ، فعال فرهنگی شیعه و مسئول کتابخانه فردوسی شهر مزارشریف توسط نیروهای استخبارات حکومت سرپرست افغانستان، واکنش‌های گسترده‌ای را میان فرهنگیان و شخصیت‌های شیعه در پی داشته است.

یک منبع از شهر مزارشریف، مرکز استان بلخ به خبرنگار ابنا گفت که این شاعر شناخته‌شده ابتدا با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع بازداشت خود را در جریان گذاشته اما با پی‌گیری خانواده، اطلاع داده شد که او به کابل انتقال یافته است.

این منبع افزود که هرچند پدر حسینی بامداد به خاطر پی‌گیری، از مزارشریف به کابل رفته است، اما ریاست عمومی استخبارات/اطلاعات طالبان در این مورد اظهار بی‌اطلاعی کرده و ظاهرا این شاعر همچنان در زندان استخبارات در مزارشریف به سر می‌برد.

به گفته منبع، ماموران طالبان ابتدا به دفتر کاری او هجوم برده، لپ‌تاپ و وسائل دیگر او را با خود برده و خودش را به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند و هیچ کسی نمی‌داند که او دقیقا در کجا نگه‌داری می‌شود.

سیدسکندر بامداد حسینی که سال‌ها قبل ازدواج کرده و دارای یک فرزند است، در حال حاضر اعضای خانواده‌اش به خاطر عدم اطلاع از وضعیت روحی و جسمی او به شدت نگران هستند.

در همین راستا بسیاری از فعالان سیاسی و فرهنگی شیعه به دستگیری او واکنش نشان داده و خواستار آزادی هرچه سریع‌تر بامداد شده‌اند.

سیدحامد انوری، دیپلمات سابق افغانستان، این شاعر و فعال فرهنگی شیعه را شخصیت فرهیخته عنوان کرده و از حکومت سرپرست افغانستان خواسته که هرچه سریع‌تر او را آزاد کند.

آقای انوری در پیامی اظهار کرده است که دولت‌ها و ملت‌ها زمانی به پیشرفت، رفاه و سعات می‌رسند که فرهیختگان‌شان آزادی عمل داشته باشند، نه این‌که در قید اسارت باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فرهنگی تبیان افغانستان نیز در این رابطه گفته است که اگر فعالان فرهنگی و شخصیت‌های نخبه در داخل کشور از حس امنیت برخوردار نباشند و هر لحظه احساس کنند که با آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و امنیتی مواجه می‌شوند، نه تنها امیدی برای برگشت نخبه‌های مهاجر ایجاد نخواهد شد، بلکه همین افراد باقی‌مانده نیز هوای هجرت کرده و کشوررا ترک می‌کنند.

آقای مزاری بیان کرده که سیدسکندر حسینی بامداد، شاعر و نویسنده خوش‌نام افغانستان یکی از نخبه‌هایی است که وجود و حضورش در داخل کشور و در عرصه فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای‌، مایه دلگرمی برای جوانان است.

او از حکومت سرپرست افغانستان خواسته است که این فعال فرهنگی و نویسنده را از زندان آزاد کند.

سید ظاهر مسرور، نماینده سابق مردم مزار شریف در پارلمان افغانستان نیز به دستگیری این شاعر و فعال فرهنگی شیعه شهر خود واکنش نشان داه و با عنوان «شاعر و فرهنگی شناخته‌شده دیار بلخ» برای حسینی بامداد نوشته است: آقای حسینی بامداد از شعرای ارزشمند و خوش‌نامی است که همواره در راستای اعتلای شعائر ناب اسلامی، ارزش‌های ملی و گسترش فرهنگ و ادبیات فارسی کوشیده است.

وی در ادامه نوشته است: جای چنین فرهنگیان درخشان و دردمند این سرزمین، زندان نیست؛ بلکه باید برای صاحبان قلم و فعالان عرصه‌ی فرهنگ و رسانه، زمینه‌ی زندگی امن فراهم گردد.

مسرور خاطر نشان ساخته است: بازداشت آقای حسینی بامداد یک‌بار دیگر نشان می‌دهد که فضای فعالیت فرهنگی و ملی در کشور محدود و نگران‌کننده است و این امر برای گروه حاکم، نقطه‌ی سیاهی محسوب خواهد شد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرده است که این شاعر شیعه هرچه زودتر آزاد شود و نگرانی همفکران، دوستان و خانواده‌اش برطرف گردد.

سید عبدالحمید رضوی، نویسنده و فعال اجتماعی نیز در مصاحبه ای با تاکید بر اینکه بازداشت این شاعر تنها محدود کردن یک فرد نیست، گفت: در واقع، این اقدام به معنای انحصار فعالیت‌های فرهنگی و ادبی نسل آگاه و اهل قلم و اندیشه افغانستان است.

او افزود که آزادی سید سکندر حسینی بامداد نه تنها باعث آرامش و امنیت فکری خانواده او می‌شود، بلکه اعتماد و آرامش بیشتری میان فعالان فرهنگی و نسل آگاه نسبت به حکومت کنونی ایجاد خواهد کرد.

این نویسنده با اشاره به سیاسی نبودن دستگیری بامداد، شعرهای او را منعکس‌کننده صدای هزاران جوان آگاه، نخبگان و فعالان فرهنگی و ادبی افغانستان دانسته و افزود: حکومت باید در تحقق اهداف و برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی نخبگان و اهل قلم، زمینه فعالیت آنان را مساعد سازد و از محدود کردن فعالیت‌های فرهنگی خودداری کند.

شایان ذکر است، مسئولان حکومت سرپرست افغانستان تاکنون در مورد بازداشت سیدسکندر حسینی بامداد توضیحات لازم ارایه نکرده‌اند؛ پیش از این «میثم مولانا» مسئول پیشین کتابخانه فردوسی مزارشریف در اوایل شهریور سال جاری به اتهامی نامعلوم بازداشت شد و اکنون در زندان پل‌چرخی کابل به سر می‌برد.

