طالبان سیدسکندر بامداد شاعر شیعه بلخ را بازداشت کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش رسانه‌های محلی از استان بلخ افغانستان، اطلاعات و امنیت گروه طالبان به‌تازگی سیدسکندر حسینی بامداد، شاعر، پژوهش‌گر و از چهره‌های فرهنگی برجسته این استان را بازداشت کرده‌اند.

منابع، شنبه ۸ آذر به رسانه‌ها تأیید کرده‌اند که بامداد حدود یک هفته پیش هنگام عبور از مسیر خانه‌اش در شهر مزارشریف بازداشت شده و از همان زمان تا کنون هیچ نشانی از وضعیت، محل نگه‌داری یا نوع اتهام او در دست نیست.

به گفته‌ی منابع، طالبان او را به‌اتهام فعالیت‌های ادبی و زبانی «خارج از چارچوب قوانین این گروه» بازداشت کرده‌اند.

تلاش‌های خانواده و نزدیکان بامداد برای دیدار با او یا دریافت پاسخ از اداره‌های امنیتی طالبان تاکنون بی‌نتیجه مانده است.

سیدسکندر حسینی بامداد، از جامعه فرهنگی شیعه در استان بلخ افغانستان، مسئول «خانه مولانا» و «کتاب‌خانه فردوسی» است و در سال‌های اخیر نقشی مهم در ترویج ادبیات فارسی‌دری و فعالیت‌های فرهنگی محلی داشته است.

این بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که محدودسازی و فشار بر فعالان فرهنگی، به‌ویژه چهره‌های حوزه زبان فارسی‌دری، در حکومت طالبان مسبوق به سابقه است.

پیش‌تر نیز مرگ مشکوک صالح‌محمد خلیق، پژوهشگر برجسته بلخ، پرسش‌هایی جدی را در جامعه فرهنگی افغانستان برانگیخته بود.

...........

پایان پیام/