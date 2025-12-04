حسینی بامداد، شاعر شیعه افغانستانی از بند طالبان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دو منبع موثق تایید کردند که سیدسکندر حسینی بامداد، شاعر شناختهشده و فعال فرهنگی شیعه اهل استان بلخ از بند نیروهای امنیتی حکومت سرپرست افغانستان آزاد شده است.
منبع نزدیک به خانواده آقای بامداد به خبرنگار ابنا گفت که وی بعد از ظهر روز پنجشنبه(۱۳ آذر) آزاد و به آغوش خانواده بازگشته است.
خانواده آقای بامداد و مسئولان محلی استان بلخ تاکنون در مورد آزادی این شاعر و فعال فرهنگی به گونه رسمی اظهار نظر نکردهاند.
سیدسکندر حسینی بامداد، اول هفته گذشته به دست نیروهای استخبارات/اطلاعات حکومت سرپرست افغانستان در شهر مزارشریف بازداشت شد و پس از ۱۳ روز آزاد شد.
نیروهای امنیتی درحالی به دفتر کاری او هجوم برده و وسایل شخصیاش را ضبط و خودش را بازداشت کردند، که هیچگاه اتهامی برای او از سوی مسئولان مربوطه اعلام نشد.
بازداشت این شاعر مطرح شیعه و فعال فرهنگی افغانستان، واکنشهای گستردهای را در شبکههای اجتماعی به همراه داشت و بسیاری از فعالان فرهنگی ایران و افغانستان، بازداشت او را غیرمنصفانه عنوان کرده و خواستار آزادی فوری او شده بودند.
