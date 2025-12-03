واکنش علیرضا قزوه به دستگیری شاعر شیعه افغانستانی: به طالبان برسانید در مزار شریف...

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علیرضا قزوه، شاعر مشهور کشور در واکنش به دستگیری سید سکندر حسینی بامداد، شاعر، فعال فرهنگی و مسئول کتابخانه فردوسی شهر مزار شریف افغانستان به دست طالبان، واکنش نشان داده و یادداشتی را در این زمینه با عنوان «به طالبان برسانید در مزار شریف...» منتشر کرده است.

وی در ابتدا گفت که «از شنیدن خبر دستگیری سیدسکندر حسینی بامداد در مزار شریف یکه خوردم» و درادامه تصریح کرد: «گمان نمی کردم که حاکمان جدید افغانستان که داعیه دینداری و مسلمانی دارند از یک شاعر واقعی مسلمان و دینی و اهل نماز این گونه هراس داشته باشند. گمان من بر این بود که با وجود سید سکندر حسینی که رسالت اصلی اش شعر نبوی و علوی و فاطمی و حسینی است بتوان بزودی در شهر مزار شریف با حضور ادیبان دو کشور برنامه های فرهنگی مشترک برپا کرد. اما دریغا که این جماعت به جای قدرشناسی از یک ادیب مسلمان و با اصالت و برپایی بزرگداشت برای او که جز در مسیر رسالت محمدی گام برنداشته است او را دستگیر می کنند و از او هراس به دل دارند.»

شاعر برجسته ایرانی در ادامه با نقد این عمل طالبان افزود: این کارها شخصیت فرهنگی گروه طالبان را به شدت زیر سوال می برد و تصورات مرا بر هم می زند.

قزوه در بخشی از پیام خود با اشاره به سفرهای متعدد خود در دوران مختلف حکومت‌های پیشین افغانستان به شهرهای مختلف افغانستان از جمله؛ هرات، کابل، مزارشریف و مشاهده صمیمیت و مهربانی مردم آن سرزمین گفته است: امروز با این سوال بزرگ مواجه ام که دلیل هراس طالبان از یک شاعر با اصالت و مسلمان و معتقد به فرهنگ مشترک ایران و افغانستان چه می تواند باشد؟

وی گله خود از این کار طالبان این‌گونه عنوان کرده است: دوست دارم به عنوان شاعری که سالها در آسیای میانه و شبه قاره و کشورهای فارسی زبان حضور جدی داشته‌ام و آثارم در دانشگاه‌های این کشورها تدریس شده است و بسیاری از اهالی فرهنگ‌شان مرا می‌شناسند، مراتب گله مندی خود را از این برادران ابراز کنم و تا این یادداشت منتشر می شود شاهد آزادی این عزیز ارجمند و فرهیخته گرامی باشم.

استاد قزوه در پایان اظهار امیدواری کرده که دیگر این آزار و اذیت ها گریبانگیر ادیبان و اهل فکر و فرهنگ افغانستان نشود و افزوده است: برادران طالبان که داعیه دینداری و مسلمانی دارند خشم خود را نثار کسانی کنند که فرهنگ مسلمانی و دینی ما و آنان را هدف گرفته اند.

گفتنی است، سید سکندر حسینی بامداد ۱۲ روز قبل توسط نیروهای استخبارات(اطلاعات) طالبان دستگیر شد و بدون تفهیم اتهام و اطلاع به خانواده او، به مکان نامعلومی منتقل شد و خانواده او با وجود پرس‌وجوی فراوان همچنان از وضعیت بامداد بی‌اطلاع بوده و در نگرانی شدیدی به سر می‌برند.

