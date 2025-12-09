به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ هزاران نفر از مردم گلگت بلتستان پاکستان در راهپیماییهای گسترده و مسالمتآمیز خواستار آزادی فوری جوانان شیعه بازداشتشده شدند.
در این راهپیماییها که با شعارهای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا مهدی (عج)» همراه بود، مردم با شور و اشتیاق حمایت خود را از مقاومت ملی و مقابله با بازداشتهای خودسرانه اعلام کردند.
آیتالله سید راحت حسین الحسینی، از علمای شیعه در گلگت بلتستان، با قدردانی از حضور گسترده مردم گفت: «این مشارکت عظیم نشاندهنده وحدت و اراده ملت در دفاع از حقوق جوانان مظلوم است.» وی هشدار داد که در صورت عدم آزادی بازداشتشدگان، منطقه شاهد تعطیلی کامل با تداوم اعتراضات مسالمتآمیز خواهد بود.
گلگت اکنون به مرکز مقاومت و مطالبهگری تبدیل شده است؛ جایی که صدها نفر از مؤمنان برای عدالت ایستادهاند و تأکید دارند صدای آنان تا آزادی جوانان شیعه خاموش نخواهد شد.
