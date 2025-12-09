به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی منطقه چلت بلتستان علیه بازداشتهای غیرقانونی جوانان شیعه دست به تجمع اعتراضی زدند.
در پی فراخوان راحت حسین الحسینی، روحانی شیعه در گیلگت-بلتستان پاکستان، برای برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز و تحصن علیه بازداشتهای غیرقانونی جوانان شیعه، مردم منطقه چلت با سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا مهدی» خواستار آزادی فوری جوانان شیعه ربوده شده شدند.
تجمعکنندگان اعلام کردند تا زمان آزادی جوانان شیعه، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.
