تجمع اهالی منطقه‌ چلت بلتستان، علیه بازداشت‌های غیرقانونی جوانان شیعه + عکس

۱۸ آذر ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰
کد مطلب: 1759535
مردم منطقه چلت بلتستان پاکستان با برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و تحصن بازداشت‌های غیرقانونی جوانان شیعه را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اهالی منطقه چلت بلتستان علیه بازداشت‌های غیرقانونی جوانان شیعه دست به تجمع اعتراضی زدند.

در پی فراخوان راحت حسین الحسینی، روحانی شیعه در گیلگت-بلتستان پاکستان، برای برگزاری تظاهرات مسالمت‌آمیز و تحصن علیه بازداشت‌های غیرقانونی جوانان شیعه، مردم منطقه چلت با سر دادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «لبیک یا مهدی» خواستار آزادی فوری جوانان شیعه ربوده شده شدند.

تجمع‌کنندگان اعلام کردند تا زمان آزادی جوانان شیعه، به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

