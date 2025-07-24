به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سناتور راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان نسبت به محرومیت‌های حقوقی و اقتصادی مردم گلگت-‌بلتستان واکنش نشان داده و اعلام کرد: این منطقه که از نظر دفاعی، ژئوپلیتیکی و اقتصادی جایگاهی کلیدی دارد، علیرغم قرار گرفتن در میان چهار قدرت هسته‌ای، همواره مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی منطقه گفت: گلگت‌-بلتستان با چین، هند و افغانستان مرز مشترک دارد، اما برخلاف سایر مناطق پاکستان، اجازه تجارت فرامرزی مستقل ندارد. تنها مسیر تجاری آن، شاهراه قراقرم است که آن هم به‌دلیل فشارهای فزاینده بر تاجران محلی، به مانعی در برابر معیشت مردم تبدیل شده است.

سناتور راجه ناصر ادامه داد: اعمال مالیات‌های غیرقانونی از سوی سازمان مالیاتی پاکستان برخلاف وضعیت حقوقی مورد مناقشه منطقه، نوعی استثمار اقتصادی است. همچنین، سرکوب اعتراض تاجران در گذرگاه مرزی سوست با تهدید، فشار و بازداشت، موج نارضایتی عمومی را افزایش داده است.

وی تأکید کرد: مردم گلگت-‌بلتستان که با آزادسازی سرزمین خود به پاکستان پیوستند، هنوز هم از حق شناسایی قانونی و عدالت اقتصادی محروم هستند.

عالم شیعه پاکستان هشدار داد: بستن مرزها ممکن است آرزوی قدرت‌های جهانی باشد، اما اگر دولت محلی و نهادهای داخلی نیز در همین مسیر حرکت کنند، ناخواسته در حال اجرای نقشه دشمن خواهند بود.

وی در پایان خواستار موارد زیر شد:

پذیرش فوری خواسته‌های تاجران

اعطای امتیازات گمرکی ویژه به گلگت‌بلتستان

اولویت دادن به تاجران بومی در تجارت مرزی

پایان دادن به محرومیت‌های قانونی

راجه ناصر با بیان اینکه اکنون لحظه تصمیم‌گیری است هشدار داد: اگر فرصت از دست برود، آسیب آن تنها متوجه گلگت‌-بلتستان نخواهد بود، بلکه تمام پاکستان در معرض زیان خواهد بود.

..........

پایان پیام/ ۲۱۸

