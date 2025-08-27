به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید احمد اقبال رضوی، نایب رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان گفت: گلگت-بلتستان در حال حاضر با شرایطی بسیار دردناک روبهرو است. از یکسو در گذرگاه مرزی جامعه تجاری در حال برگزاری تحصن مسالمتآمیز برای دستیابی به حقوق قانونی و مطالبات مشروع خود است، اما در مقابل با سرکوب دولتی، خشونت پلیس و اقدامات فاشیستی مواجه میشود.
وی افزود: از سوی دیگر، وکلا، معلمان، نیروهای پلیس و دیگر کارمندان نیز برای حقوق خود به خیابانها آمده و دست به اعتراض زدهاند. به نظر میرسد که حاکمان بر مردم این منطقه همچون باری سنگین و عذابی طاقتفرسا تحمیل شدهاند.
رضوی تأکید کرد: در همین حال، سیلاب ویرانگر، وادیهای بهشتی این منطقه را نابود کرده، روستاها را خالی از سکنه ساخته و مردم را بیخانمان کرده است، اما نه حکومت محلی و نه دولت فدرال هیچ مسئولیتی را بر عهده نمیگیرند. سکوت و بیتفاوتی حاکمان، نفرت و یأس مردم را بیش از پیش عمیق کرده است.
این روحانی برجسته شیعی پاکستان تصریح کرد: امروز در سراسر منطقه بیقانونی، فساد و بدترین سوءمدیریت حاکم است. مردم خود را تنها، محروم و بیپناه احساس میکنند. اگر این شرایط ادامه یابد، خشم عمومی در گلگت-بلتستان میتواند به طوفانی بزرگ تبدیل شود که مسئولیت کامل آن تنها بر عهده حاکمان خواهد بود.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما