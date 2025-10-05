سوءقصد به جان رهبر گروه تنظیم اهل سنت والجماعت پاکستان

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ افراد مسلح ناشناس در منطقه کونوداس از نواحی منطقه گلگت بلتستان پاکستان به خودرو «قاضی نثار احمد» روحانی سنی و رهبر گروه تنظیم اهل سنت والجماعت تیراندازی کردند.

بر اساس گزارش‌های اولیه قاضی نثار از این حمله با جراحات سطحی جان سالم به در برد، اما چند تن از محافظان او در این تیراندازی زخمی شدند. نیروهای پلیس بلافاصله منطقه را محاصره و عملیات گسترده‌ای را برای شناسایی و بازداشت مهاجمان آغاز کردند.

ویدئوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده خودروی هدف قرار گرفته را با آثار گلوله به شیشه جلو و بدنه و صندلی‌های آغشته به خون نشان می‌دهد، با این حال تاکنون هیچ مقام رسمی در مورد جزئیات حادثه اظهارنظر نکرده است.

رهبران سیاسی و مذهبی و فعالان اجتماعی منطقه گلگت بلتستان با محکومیت شدید حمله مسلحانه به قاضی نثار احمد، آن را تلاشی برای ضربه زدن به فضای همزیستی و آرامش این منطقه دانستند و تأکید کردند اینگونه اقدامات تروریستی با هدف ایجاد تفرقه میان شیعه و سنی انجام می‌شود و مردم گلگت بلتستان باید با حفظ وحدت و هوشیاری، اجازه ندهند دشمنان صلح و ثبات و آرامش این منطقه را بر هم بزنند.

