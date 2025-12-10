به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۴) این شورا، با اشاره به فرارسیدن سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، بر اهمیت سیره زندگی ایشان به عنوان الگوی بی‌بدیل زندگی حق‌مدارانه تأکید کرد و همزمان به نقد رویکردهای مکاتب مادی در حوزه خانواده و تلاش جهان سلطه برای ترویج الگوهای انحطاط‌آور پرداخت.

دبیر شورای نگهبان، تکریم بی‌نظیر حضرت زهرا (س) توسط پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع) را باطل‌السحر تردیدافکنی دشمنان نسبت به جایگاه زن در دین مبین اسلام دانست و یادآور شد که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، نگاهی متعالی و قابل افتخار به زنان دارد.

وی ویژگی‌های قیام لله حضرت زهرا (س) را شامل ایمان، پیشگامی در دفاع از حق، ثبات قدم، استفاده خلاقانه از روش‌های تبیین حقیقت و نگاه امیدوارانه به آینده برشمرد.

آیت‌الله جنتی عنوان کرد: بهترین تجلیل از زن را دین مبین اسلام داشته است. امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز تعابیر والایی درباره زنان و مقام و جایگاه زنان داشتند. رهبر معظم انقلاب اخیراً فرمودند که ایران هیچگاه مانند امروز از زنان دانشمند و صاحب‌نظر برخوردار نبوده است.

نقد مکاتب مادی و تلاش برای ترویج انحطاط

دبیر شورای نگهبان در ادامه عنوان کرد: مکاتب مادی با محور قرار دادن منافع گروه‌های خاص، جوامع خود را دچار معضلات لاینحل کرده‌اند که متزلزل شدن بنیاد خانواده یکی از مهم‌ترین این معضلات است.

وی اظهار داشت: جهان سلطه بنا دارد به جای حل این معضلات، آنها را در گستره جهانی پخش کند و از این رو به دنبال ترویج الگوهای منحط خود در حوزه‌های مختلف، و به ویژه در حوزه زنان است.

تقدیر از برگزاری همایش حقوق ملت و آزادی‌های مشروع

آیت‌الله جنتی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)» اشاره کرد که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و سایر موسسات علمی برگزار شد.

وی این اقدام را تلاشی ضروری برای تبیین اندیشه‌های مقام معظم رهبری به عنوان یک اندیشمند و متفکر بزرگ اسلامی» خواند.

دبیر شورای نگهبان در پایان، از دکتر کدخدایی رئیس پژوهشکده شورای نگهبان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این همایش تشکر کرد و ابراز امیدواری نمود که این همایش، آغازگر حرکتی علمی برای شناخت و معرفی دیدگاه‌های گرانقدر رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های مختلف باشد.



