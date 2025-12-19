به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در تداوم درگیری‌ها میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سریع، منابع محلی و شاهدان عینی گزارش دادند که چندین پهپاد نیروگاه برق «المقرن» در شهر عطبره در ایالت رود نیل واقع در شمال سودان را هدف قرار داده و منجر به قطع برق در شهرهای بزرگ از جمله خارطوم، پورت سودان و سایر ایالت‌ها شد.

بر اساس بیانیه‌ صادره از دولت محلی ایالت نیل، این حمله منجر به کشته شدن دو نفر از پرسنل دفاع مدنی شد که در تلاش برای خاموش کردن آتشی بودند که پس از حمله هوایی اولیه شعله‌ور شده بود.

منبع نظامی سودانی در این باره گفت که این حمله پهپادی نیروهای واکنش سریع همچنین خطوط اصلی توزیع برق در شهرهای عطبره و الدامر را هدف قرار داد و منجر به قطع برق در چندین شهر از جمله شندی شد.

در همین ارتباط، شبکه پزشکان سودان اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ در آوریل ۲۰۲۳ میلادی کشته شدن ۲۳۴ پرسنل پزشکی و زخمی شدن ۵۰۷ نفر دیگر را ثبت کرده است.

این نهاد تصریح کرد که سرنوشت بیش از ۵۹ پرسنل پزشکی همچنان نامعلوم است، در حالی که ۷۳ نفر دیگر در نیالا در بازداشت هستند.

سازمان ملل هم اعلام کرد که بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی طی آوریل گذشته به هنگام سیطره نیروهای پشتیبانی سریع بر اردوگاهی در منطقه دارفور در غرب سودان کشته شدند.

