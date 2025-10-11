به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام و المسلمین سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در آئین اختتامیه دومین پویش ملّی جوانی جمعیت روستایی و عشایری که در سالن همایشهای آستان قدس رضوی برگزار شد، با اشاره به اینکه دشمنان با برنامهریزیهای به دنبال تضعیف نهاد خانواده هستند، اظهار کرد: نباید اجازه بدهیم که فرهنگ غیر اسلامی به خانوادهها رخنه کند.
وی با تأکید بر اینکه «فرهنگ فرزند کمتر، زندگی بهتر»، فرهنگی غیر اسلامی است، اظهار کرد: متأسفانه دشمنان با برنامهریزیهای مختلف برای مقابله با فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی تعدّد فرزند، سالها تلاش کردهاند تا جامعه ایرانی رو به پیری برود.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی ضمن تأکید بر اینکه فرهنگ غیر اسلامیِ کمفرزندی، نباید به فرهنگ دینی، ملی و ایرانیِ ما که هویت جامعه اسلامی است نفوذ کند، تصریح کرد: امروز لازم است که با برنامهریزیها و پیگیریهای شبانهروزی، فرهنگ ایرانی را به جامعه تزریق کنیم و دشمنان را در این مسیر ناکام بگذاریم.
وی فرزندآوری را رکن اساسی اقتدار ملّی و آینده ایران دانست و پیرامون مضرّات و آسیبهای زندگیِ بدون فرزند با کمفرزندی، گفت: هشدار فرزند کمتر به صدا در آمده و باید با برنامهریزیهای مختلف، جلوی این مسیر را بگیریم.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ فرزندآوری در مناطق روستایی و عشایری گفت: جمعیت روستایی و عشایری، محور اجرای سیاستهای جمعیتی کشور است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، فرزندآوری را نعمتی الهی و پایهای برای قدرت ملی و توسعه کشور دانست و با تأکید بر اهمیت نقش خانوادههای روستایی و عشایری در این زمینه گفت: فرزندآوری مایه برکت و عزّت خانوادهها و جامعه است و باید فرهنگ آن با همکاری همه دستگاهها و نهادها گسترش یابد.
حجتالاسلام والمسلمین ربانی با اشاره به سخن پیامبر اعظم صلیاللهعلیهوآله که فرمود: «خانهای که فرزند ندارد، برکت ندارد» گفت: فرزندآوری علاوه بر رضایت خداوند و ائمه اطهار علیهمالسلام، مایهی برکت و عزّت خانواده و جامعه است و ما موظفیم در راستای حفظ و توسعه فرهنگ اسلامی، دینی و ملی در زمینه جمعیت تلاش مستمر داشته باشیم.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید نگاه ویژه به فرصتهای حمایتی برای تحقق اهداف پویش داشته باشند و با تمام توان در جهت تحقق اهداف پویش جوانی جمعیت گام بردارند، ابراز امیدواری کرد که این اقدامات منجر به آیندهای سرافراز برای کشور شود و افزود: نگاه به جمعیت باید بلندمدت و راهبردی باشد و فرزندآوری به عنوان رکن اساسی اقتدار ملی تقویت گردد.
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پایان، ضمن تشکر از مسئولان و ارگانهایی که در برپایی این پویش ملّی نقش داشتند، از بیتوجهی و عدم همکاریِ دیگر مسئولانی که در این زمینه، توان ورود و حمایت داشتند، انتقاد کرد و گفت: امیدوارم خدا آنان را هدایت کند.
گفتنی است، در دومین پویش ملی جوانی جمعیت روستایی و عشایری که به همّت «معاونت فرهنگی و امور جهادی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی» و با مشارکت: «ستاد جمعیت کشور»، «شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور» و «خبرگزاری فارس» در دهه فجر انقلاب اسلامی سال گذشته (۱۴۰۳) آغاز شد، حدود ۴۰ هزار نفر از خانوادههای روستایی و عشایری در آن شرکت کردند که در ۴مرحله به برندگان قرعهکشی، هدایای ارزندهای تقدیم و در مرحله پنجم اعطای جوایز، ۱۱۰ خانواده روستایی از سراسر کشور، سه شبانه روز، میهمان امام رضا علیهالسلام شدند.
همچنین بنا به اذعان رحیمی، جانشین وزیر راه و شهرسازی در ستاد جمعیت این وزارتخانه، هزینه ایاب و ذهاب این خانوادههای روستایی، توسط وزارت راه، تأمین خواهد شد.
