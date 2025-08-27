نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی: انسجام ملی، سرمایه بسیار ارزشمند این ایام است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید حسن ربانی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به مناسبت هفته دولت، پیامی صادر کرد.
وی در این پیام تاکید کرد که انسجام ملی و اجتماعیِ بینظیرِ بوجود آمده در میان آحاد ملّت، سرمایه بسیار ارزشمند این ایام است.
متن کامل پیام، به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا﴾ سوره مبارکه احزاب آیه ۲۳
هفته اول شهریورماه که به یاد مجاهدتهای مخلصانه شهیدان رجائی و باهنر هفته دولت نام گرفته، زمان مناسبی برای برشمردن خدمات و زحمات دولتمردان و همچنین ارزیابی خیرخواهانهی کاستیها و مشکلات است.
اخلاص و بی تعلّقی به دنیا در کنار همّتِ بلند، محبت و خدمت عاشقانه به مردم، از ویژگیهای بارز آن شهیدانِ سرفراز بود.
این ویژگیها چنان اثرگذار بود که تا به امروز، معیار سنجش دولتها گردیده و نشان میدهد عمل به ارزشهای اسلامی _ ایرانی، عامل ماندگاری و عزّت یافتن بین مردم است.
امروز بهترین نوع حمایت از دولت، قدردانی صمیمانه از زحمات و تلاشها، بیان خیرخواهانهی ضعفها و نیز ارائه راهکار برای غلبه بر مشکلات است.
برای چیره شدن بر مشکلاتِ امروز کشور، به عوامل مهمی نیاز داریم:
۱. داشتن اراده جدّی، روحیهی «ما میتوانیم» و ایمان به خود
۲. حرکت در مسیر مطالبات و رهنمودهای رهبر حکیم انقلاب اسلامی
۳. پیشبرد مدبّرانه برنامهها، پیگیری مستمر و به نتیجه رساندن تصمیمات
۴. نظارت هوشمندانه بر زیرمجموعهها و کارها و ارزیابی گزارشها
۵. رعایت اولویتها و پرداختن به مسائل کلیدی و حیاتی و مشغول نشدن به حواشی و روزمرگیها
در مجموعه بزرگ وزارت جهاد کشاورزی، اصلیترین مسأله «تأمین امنیت غذایی» است و اهمیت سایر برنامهها، از میزان نقش آنها در تأمین امنیت غذایی معلوم میگردد.
امروز با دشمنان جنایتکاری روبرو هستیم که از آب و غذا به عنوان سلاح استفاده میکنند، پس باید با تدبیر و دوراندیشی در تأمین امنیت غذایی مردم عزیز اقدام نمود و استقلال این میهن کهن را پایدار ساخت؛ این اهداف فقط با روحیهی خدمت جهادی، عالمانه و بیمنّت به مردم فداکار، خصوصا جامعه خدوم و زحمتکش کشاورزی محقَّق میشود.
مردم قهرمان ما بارها ثابت کردهاند که پای کار نظام اسلامی و ایرانِ اسلامیِ سربلند هستند و در راه وطن، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
لازم است که همهی ما با تأسّی به رهبری شجاع، در مقابل دشمنِ حیلهگر و نقشههای شومش، با تمام وجود ایستاده و مقابلهی آگاهانه نمائیم.
انسجام ملی و اجتماعیِ بینظیرِ بوجود آمده در میان آحاد ملّت، سرمایه بسیار ارزشمند این ایام است و کسانی که با قلم و زبان خود، این همدلی و انسجام را مورد حمله قرار داده و نقشه دشمن را کامل و آنان را خشنود میکنند، شریک در جنایات دشمن میباشند.
در پایان ضمن تشکر و عرض خداقوّت به همکاران گرامی و خدوم در وزارت جهاد کشاورزی، هفته دولت را به دولتمردان محترم و پُرتلاش تبریک و تهنیت گفته و یادآوری میکنم که مدّتِ مسئولیت را قدر دانسته، با کار خالصانه و جهادی برای مردم، رضایت الهی را کسب و ذخیره ارزشمندی برای عزّت دنیوی و اخروی خویش فراهم نمائیم.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سید حسن ربانی
نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی
