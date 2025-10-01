"رفاقت" یا "رقابت" در روابط همسران در سبک زندگی اسلامی

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: در سبک زندگی اسلامی، رابطه زناشویی بیش از آنکه بر مبنای رقابت باشد، بر پایه رفاقت، همکاری، مودت، رحمت و تکمیل یکدیگر استوار است. رقابت در ذات خود، نوعی برتریجویی و مقایسه را به همراه دارد که میتواند به رابطهای که قرار است مایه آرامش و رشد باشد، آسیب برساند.
ویژگیهای همسران برپایه رفاقت:
۱. مودت و رحمت، ارکان رابطه زناشویی:
قرآن کریم، رابطه زن و شوهر را بر اساس "مودت و رحمت" بنا مینهد.
وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فِی ذلِکَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ(1)
و از نشانههای او آن است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و میان شما و همسرانتان علاقهی شدید و رحمت قرار داد؛ بی شک در این (نعمت الهی،) برای گروهی که میاندیشند نشانههای قطعی است.
مودت: به معنای دوستی خالصانه، محبت عمیق و عشق ورزیدن است. این مودت باعث میشود هر یک از زوجین، خیر و صلاح دیگری را بخواهد و از موفقیت و پیشرفت همسرش شادمان شود.
رحمت: به معنای دلسوزی، مهربانی، گذشت و همدلی است. رحمت ب زوجین کمک میکند در سختیها کنار هم باشند، یکدیگر را یاری دهند و از خطاهای یکدیگر چشمپوشی کنند.
رقابت با این دو اصل اساسی در تضاد است؛ زیرا رقابت میتواند به جای مودت، حس حسادت و برتریجویی، و به جای رحمت، بیتفاوتی یا حتی دشمنی خفیف را به وجود آورد.
۲. تکمیل یکدیگر (لباس یکدیگر):
قرآن کریم زن و شوهر را "لباس یکدیگر" معرفی میکند: «هُنَّ لِبَاسٌ لَّکُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ» (2).
این تشبیه بسیار پرمعناست:
پوشش و محافظت: لباس عیوب را میپوشاند، از سرما و گرما محافظت میکند و مایه زینت است. زن و شوهر نیز باید عیوب یکدیگر را بپوشانند، حامی و مدافع هم باشند و به یکدیگر زیبایی و آراستگی بخشند.
همبستگی و یگانگی: لباس کاملاً به بدن میچسبد و جزئی از آن میشود. این تشبیه نشاندهنده یگانگی و همبستگی زن و شوهر در زندگی است؛ به گونهای که جدایی ناپذیر و مکمل یکدیگر هستند.
آرامشبخشی: لباس مایه آرامش و راحتی است. حضور هر یک از زوجین برای دیگری باید آرامشبخش باشد.
در یک رابطه رقابتی، افراد به دنبال این هستند که خود را برتر نشان دهند، که این با پوشاندن عیوب و آرامشبخشی در تضاد است.
۳. همکاری و مشارکت:
زندگی زناشویی یک "شرکت" است؛ شرکتی که هدفش ساختن یک خانواده موفق، تربیت فرزندان صالح و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی است. این شرکت نیاز به همکاری و مشارکت فعال هر دو طرف دارد. هر یک از زوجین با توجه به تواناییها و استعدادهای خود، نقشهایی را بر عهده میگیرند که در مجموع به پیشبرد اهداف مشترک کمک میکند.
مدیریت خانه، تربیت فرزندان، تأمین معاش: اینها وظایف و مسئولیتهای مشترکی هستند که ممکن است در تقسیم کار، بخشهایی به زن و بخشهایی به مرد سپرده شود، اما هدف نهایی مشترک است و نیاز به همکاری دارد.
تقسیم کار در اسلام: اسلام با وجود تاکید بر نقشهای سنتی، هرگز همکاری و کمک متقابل را نفی نکرده است. حتی در روایات داریم که پیامبر (ص) در کارهای منزل به همسرانشان کمک میکردند.
۴. پرهیز از حسادت و چشم و همچشمی:
رقابت اغلب با حسادت و چشم و همچشمی همراه است. در زندگی زناشویی، چنین رویکردی میتواند بسیار مخرب باشد. اگر هر یک از زوجین بخواهد در موفقیتهای کاری، مالی، اجتماعی یا حتی ظاهری بر دیگری برتری یابد، این امر به جای افزایش محبت، باعث ایجاد فاصله و دلسردی میشود.
بنابراین در سبک زندگی اسلامی، ازدواج نه یک مسابقه برای اثبات برتری، بلکه پیوندی مقدس برای رسیدن به کمال مشترک است. همسران باید رفیق، همراه، حامی و مکمل یکدیگر باشند. هدف نه رقابت بر سر "چه کسی بهتر است؟"، بلکه همکاری برای "چگونه با هم بهتر شویم؟" و "چگونه خانوادهای موفق و سعادتمند بسازیم؟" است.
این دیدگاه، به زوجین کمک میکند تا در کنار هم رشد کنند، نقاط ضعف یکدیگر را بپوشانند، نقاط قوت هم را تقویت کنند و در نهایت به آرامش و رضایت واقعی در زندگی مشترک دست یابد.
پینوشت:
1.سوره روم/ آیه ۲۱
2.سوره بقره/ آیه ۱۸۷
