به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از دید محافل ایالات متحده، انتشار سند جدید «راهبرد امنیت ملی» ایالات متحده آمریکا، با واکنش‌های گسترده‌ای در میان تحلیلگران و ناظران سیاسی روبه‌رو شده است؛ سندی که به‌گفته منتقدان، بیش از آنکه بر اصول حقوق بشر و همکاری چندجانبه استوار باشد، بازتاب‌دهنده نفوذ «ملی‌گرایی مسیحی» در ساختار تصمیم‌گیری واشنگتن است.

این سند، اروپا را تمدنی «در معرض زوال» توصیف می‌کند و از کاهش نرخ زادوولد، مهاجرت و تضعیف «اعتمادبه‌نفس تمدنی» به‌عنوان تهدید یاد می‌کند. این نگاه، فاصله‌ای آشکار با سیاست هفت دهه گذشته آمریکا دارد که اروپا را شریک اصلی خود در نظم جهانی معرفی می‌کرد.

در بخش دیگری از سند، رویکردی نرم‌تر نسبت به روسیه دیده می‌شود؛ کشوری که با وجود درگیری با اوکراین که متقابلا به آمریکا هم کشانده شده، در چارچوب «ثبات راهبردی» مورد توجه قرار گرفته است. تحلیلگران این تغییر را همسو با گرایش‌های جریان‌های مسیحی افراطی در آمریکا می‌دانند که به‌دلیل نزدیکی «ولادیمیر پوتین» به کلیسای ارتدوکس روسیه و سیاست‌های ضد اقلیت‌های جنسی، نگاهی مثبت به مسکو دارند.

این سند همچنین با تردید نسبت به نهادهای بین‌المللی و چندجانبه‌گرایی، بر پیگیری منافع محدود ملی تأکید می‌کند؛ رویکردی که به گفته منتقدان، به تضعیف مفاهیمی چون کرامت انسانی، برابری و عدالت جهانی می‌انجامد. «پیت هگست»، وزیر دفاع آمریکا، نیز صراحتاً اعلام کرده واشنگتن نباید درگیر «دموکراسی‌سازی» یا آنچه «اخلاق‌گرایی بیدار» خوانده می‌شود، شود.

ناظران معتقدند این تغییر جهت، نه‌فقط یک تصمیم راهبردی، بلکه پروژه‌ای ایدئولوژیک برای تحمیل هژمونی فرهنگی و دینی آمریکاست؛ پروژه‌ای که تنوع دینی و فرهنگی را تهدید تلقی کرده و با تطهیر قدرت‌های اقتدارگرا، زمینه تضعیف نظم جهانی مبتنی بر عدالت و همزیستی را فراهم می‌سازد؛ رویکردی که پیامدهای آن فراتر از مرزهای آمریکا، امنیت و اخلاق جهانی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

............

پایان پیام