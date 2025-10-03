کمک ۲۳۰ میلیون دلاری آمریکا به دولت لبنان؛ تلاشی واشنگتن برای تضعیف مقاومت حزب الله

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد طی سال جاری میلادی مبلغ ۲۳۰ میلیون دلار به دولت لبنان اختصاص دهد. واشنگتن این کمک را در ظاهر برای "حمایت اقتصادی و ثبات" عنوان کرده اما کارشناسان سیاسی در لبنان و منطقه بر این باورند که هدف اصلی این اقدام، نفوذ بیشتر در ساختار سیاسی و امنیتی لبنان و مقابله با نقش برجسته حزب‌الله به عنوان نماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است.

حزب الله لبنان طی سال‌های اخیر شاهد فشارهای گسترده اقتصادی و سیاسی از سوی آمریکا و متحدانش بوده است. تحریم‌های واشنگتن علیه حزب‌الله و همچنین تلاش برای ضربه زدن به اقتصاد لبنان در راستای ایجاد نارضایتی عمومی و کاهش جایگاه مقاومت طراحی شده است. در همین راستا، کمک‌های مالی آمریکا به دولت لبنان بیش از آنکه اقدامی انسان‌دوستانه یا حمایتی باشد، ابزاری برای نفوذ و کنترل در جهت منافع غرب و رژیم صهیونیستی تلقی می‌شود.

کارشناسان لبنانی معتقدند واشنگتن به‌خوبی می‌داند که جایگاه حزب‌الله در میان مردم لبنان و منطقه ریشه‌دار و عمیق است و به همین دلیل در پی آن است که با حمایت‌های مالی از دولت مرکزی و نهادهای امنیتی، نوعی موازنه ساختگی در برابر قدرت مقاومت ایجاد کند. اما تجربه نشان داده است که هیچ قدرت خارجی قادر به کاهش محبوبیت مقاومت و تضعیف نقش حزب‌الله در معادلات منطقه‌ای نبوده است.

از نگاه ناظران منطقه‌ای، حزب‌الله لبنان نه تنها به‌عنوان نیرویی مردمی و سیاسی، بلکه به‌عنوان سدّی محکم در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی عمل کرده و امنیت لبنان و حتی کل منطقه را تضمین کرده است. بنابراین، هرگونه کمک یا دخالت آمریکا در لبنان، در اصل اقدامی برای ضربه زدن به این امنیت و خدمت به پروژه‌های صهیونیستی تلقی می‌شود.

سابقه مداخلات آمریکا؛ از حمایت‌های همه‌جانبه واشنگتن از رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه گرفته تا فشارهای اقتصادی به اسم حزب الله اما علیه ملت لبنان نشان می‌دهد در چنین شرایطی، پذیرش کمک‌های مالی آمریکا، به معنای باز کردن دروازه‌های جدیدی برای سلطه و نفوذ دشمنان مقاومت خواهد بود.

تحلیلگران در پایان تأکید می‌کنند که آینده لبنان نه با تکیه بر دلارهای آمریکایی، بلکه با اتکا به وحدت داخلی و پشتیبانی از مقاومت اسلامی تضمین خواهد شد. آمریکا و هم‌پیمانانش هرقدر هم بخواهند با دلار و فشار سیاسی جایگاه مقاومت را تضعیف کنند، در نهایت با واقعیت شکست‌ناپذیر بودن اراده ملت‌های منطقه در برابر سلطه‌طلبی غرب مواجه خواهند شد.

..............................

پایان پیام/