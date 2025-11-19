به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با اجرای سیاستهای جدید دولت آمریکا در حوزه مهاجرت، بسیاری از پژوهشگران دینی و اجتماعی ایالات متحده هشدار میدهند که رویکرد تهاجمی دونالد ترامپ در قبال مهاجران، نه تنها به کاهش تنوع فرهنگی در این کشور منجر میشود، بلکه آینده دینداری و بهویژه حضور مسیحیت را نیز به شکل محسوسی تضعیف خواهد کرد.
در حالی که ترامپ مدعی است قصد دارد «ایمان مذهبی» و «قدرت مسیحیان» را به آمریکا بازگرداند، دادههای پژوهشی نشان میدهد بخش عمده کاهش گرایشهای دینی در جامعه آمریکا ناشی از کاهش دینداری در میان سفیدپوستان است؛ در مقابل، بیشتر مهاجران تازهوارد، افراد متدیّن و غالباً مسیحی هستند.
بر اساس آخرین یافتههای مؤسسه تحقیقاتی پیو (یک مؤسسه معتبر و مستقل پژوهشی در آمریکا که دربارۀ دین، جامعه، سیاست، مهاجرت و روندهای جمعیتی گزارشهای دادهمحور منتشر میکند)، کمتر از نیمی از سفیدپوستان جوان آمریکایی خود را مسیحی معرفی میکنند، در حالی که جوانان سیاهپوست، لاتینتبار و بسیاری از مهاجران آسیایی، میزان بالاتری از دینداری را نشان میدهند. این روند سبب شده است که رشد جامعه مسیحی در آمریکا در دهههای اخیر عمدتاً نتیجه حضور مهاجران باشد.
کارشناسان مذهبی میگویند بدون حضور مهاجران، بسیاری از کلیساهای انجیلی، پنطیکاستی و حتی کلیسای کاتولیک با کاهش شدید جمعیت روبهرو میشدند. به گفته کشیش «گابریل سالگِرو»، بخش قابل توجهی از اعضای برخی کلیساها را لاتینتباران و مهاجران آسیایی و آفریقایی تشکیل میدهند.
طبق آمار منتشرشده، بیش از ۴۰ درصد جمعیت کاتولیکهای آمریکا را مهاجران و فرزندان آنان تشکیل میدهند و حتی برخی فرقههای مسیحی در جنوب این کشور که کمترین سهم را از مهاجران دارند، با کاهش جدی در تعداد پیروان مواجه شدهاند.
این گزارش میافزاید: با وجود این واقعیت، برخی گروههای جریان اصلی مسیحیت سفیدپوست همچنان از طرحهای سختگیرانه ترامپ در زمینه اخراج مهاجران حمایت میکنند. جامعهشناسان این رویکرد را ناشی از تمایل بخشی از سفیدپوستان به بازگشت به دورهای میدانند که «مسیحیتِ سفید» جایگاه برتر اجتماعی داشت.
تحلیلگران همچنین هشدار میدهند که فضای سیاسی کلیساهای محافظهکار سفیدپوست ـ که مخالف حقوق اقلیتهای جنسی و برخی سیاستهای اجتماعی هستند ـ تضاد عمیقی با ارزشهای جوانان آمریکایی ایجاد کرده و این امر موجب افزایش فاصله نسل جدید از دین شده است.
در مقابل، جوامع غیرسفیدپوست در آمریکا امکان بیشتری برای پیوند هویت دینی با گرایشهای اجتماعیِ معتدل دارند؛ موضوعی که نشان میدهد کاهش دینداری ریشه در تنشهای اجتماعی سفیدپوستان دارد، نه در افزایش مهاجرت.
بسیاری از مراکز مسیحی فعال در دانشگاههای آمریکا ـ از جمله «اینترورسیتی» ـ امروز بخش بزرگی از اعضای خود را از میان مهاجران و فرزندان آنان جذب میکنند. کارشناسان تاکید دارند که در صورت تداوم سیاستهای سرکوبگرانه مهاجرتی، آمریکا در آینده نهتنها کمتر متدیّن، بلکه کمتر مسیحی خواهد شد؛ واقعیتی که برخلاف ادعاهای دولت ترامپ، نتیجه مستقیم محدود کردن جریانهای طبیعی جمعیتی در این کشور است.
همچنین هفته پیش در کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایالات متحده، طی اقدامی کمسابقه، سرکوب مهاجران توسط رئیس جمهور ایالات متحده را محکوم و از «اصلاحات معنادار مهاجرتی» حمایت کرد.
دولت ترامپ از زمان روی کار آمدن در اوایل امسال، سیاست مهاجرتی تهاجمی را پیش برده است. ترامپ سیاست محدودیت دستگیری مهاجران در نزدیکی مکانهای حساس از جمله کلیساها، بیمارستانها و مدارس را لغو کرده و مأموران فدرال را در سراسر ایالات متحده مستقر کرده تا چنین دستگیریهایی را تشدید کنند.
اسقفها در این پیام، نگرانی خود را در مورد آنچه که «فضای ترس و اضطراب مربوط به پروندهسازی» و اجرای قانون مهاجرت توصیف کردند، ابراز کرده و گفتند که از بدگویی از مهاجران ناراحت هستند و با اخراج گروهی و بیهدف مردم مخالفند.
اسقفها همچنین نگرانی خود را در مورد شرایط بازداشتگاهها و حذف خودسرانه وضعیت قانونی برخی از مهاجران مطرح کردند.
