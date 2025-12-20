فاطمه حسین پزشک سال انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا /برگزاری نخستین مراسم تجیل از کادر درمان مسلمان انگلیس + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انجمن پزشکی اسلامی بریتانیا (British Islamic Medical Association – BIMA) نخستین دوره مراسم اهدای جوایز خود را با هدف تجلیل از نقش و خدمات کادر درمان مسلمان برگزار کرد. در این مراسم، ۲۵ نفر از پزشکان و فعالان حوزه سلامت که در بخش‌های مختلف نظام درمان بریتانیا فعالیت دارند، مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مراسم روز جمعه در سالن «قائد اعظم» (Quaid-e-Azam Grand Ballroom) در شهر «بیرمنگام» (Birmingham)، از شهرهای مهم و مرکزی انگلستان، برگزار شد. جوایز اعطاشده طیف متنوعی از حوزه‌های درمانی از جمله پزشکی، داروسازی، پرستاری و بینایی‌سنجی را دربرمی‌گرفت.

در میان برگزیدگان، دکتر «فاطمه حسین» به‌عنوان «پزشک سال» به‌دلیل فعالیت‌هایش در حوزه پزشکی باروری معرفی شد. همچنین دکتر «ساکینات توپِ بایی‌یِوو» موفق به دریافت جایزه بهداشت عمومی شد. تمرکز اصلی فعالیت‌های وی بر کاهش نابرابری‌های سلامت، به‌ویژه در میان اقلیت‌های نژادی و قومی است.

دکتر فاطمه حسین

دکتر بایی‌یِوو که سال‌ها در پروژه‌های اجتماعی فعال بوده، نقش مؤثری در برنامه «بهبود سلامت سیاه‌پوستان» در قالب شبکه سلامت کارائیبی–آفریقایی (CAHN) ایفا کرده است. او همچنین با برگزاری برنامه‌های آموزشی و نشست‌های آگاهی‌بخش درباره سرطان پستان، تلاش کرده تشخیص زودهنگام این بیماری را در میان زنان سیاه‌پوست تقویت کند. به گفته وی، استفاده از ابزارهای آموزشی متناسب با فرهنگ جوامع هدف، نقشی کلیدی در موفقیت این برنامه‌ها داشته است.

از دیگر بخش‌های این مراسم، اهدای جایزه «دستاورد یک عمر» به مرحوم دکتر «محمد شفیع کوثر» بود؛ پزشکی مسلمان که سال‌ها در شهر «گلاسگو» (Glasgow)، از شهرهای بزرگ اسکاتلند، به طبابت و فعالیت اجتماعی مشغول بود. این جایزه پس از درگذشت وی در ماه مه سال جاری میلادی، توسط فرزندش «عمران کوثر» دریافت شد. دکتر کوثر از نخستین پزشکان مسلمان جنوب آسیایی در گلاسگو بود که با وجود موانع و تبعیض‌ها، موفق به تأسیس مطب پزشکی خود شد.

برگزارکنندگان این مراسم تأکید کردند که مسلمانان نقشی اساسی در نظام سلامت بریتانیا دارند. بر اساس آمار شورای عمومی پزشکی بریتانیا، بیش از ۷۸ هزار پزشک مسلمان در این کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۱۹ درصد نیروی پزشکان را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که جمعیت مسلمانان تنها حدود ۶ درصد از کل جمعیت بریتانیا است. این مراسم تلاشی برای بازتاب این واقعیت و مقابله با روایت‌هایی عنوان شد که مشارکت مسلمانان در جامعه غربی را نادیده می‌گیرند.

