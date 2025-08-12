نگاهی به مرکز درمانی موکب مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی(ره) در خدمت به زائرین اربعین

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز درمانی موکب مرجع فقید مرحوم آیت الله میرزا جواد تبریزی(ره)، با هدف خدمت به زائران به طور گسترده، فعالیت خود را دو هفته قبل از اربعین امسال آغاز کرد و در حال حاضر به همراه تیم پزشکان بدون مرز، چشمانداز خود را توسعه همه بخشهای درمانی و خدماتی به زائران میداند.
برای اطلاع از خدمات این مرکز درمانی به سراغ چند تن از فعالان مستقر در مرکز درمانی رفتهایم تا در جریان این خدمات قرار بگیریم، در این خصوص دکتر موسویزاده عضو تیم پزشکان بدون مرز که دارای سوابق پزشکی در مشهد مقدس و خدمت به زائران در موکب امام رضا(ع) است در ارتباط با فعالیت این مرکز اظهار داشت: در این مرکز درمانی خدمات عمومی و سرپایی رایگان چون ویزیت و پانسمان و تزریقات و نوار قلب و همچنین برخی از خدمات تخصصی و دندانپزشکی به زائرین اربعین در نجف اشرف ارائه میشود.
وی تصریح کرد: این خدمات روزانه در دو شیفت کاری هر شیفت بالغ بر ۱۵۰ تا ۳۰۰ نفر ویزیت بیمار و ۳۰۰ نفر سایر اقدامات درمانی ارائه میگردد و تاکنون استقبال خوب زائران از خدمات را شاهد بودهایم و امیدواریم به همت خیرین این خدمات توسعه یابد.
دکتر موسویزاده عنوان کرد: در این مرکز مشکلاتی نیز به دلیل کمبود امکانات وجود دارد، برای نمونه توسعه بخشهای خدماتی درمانی لازمه خدمت بیشتر به زائرین است، به ویژه با توجه به اینکه اکثر مراجعه کنندگان، زائرانی هستند که گرمازده شدهاند به لحاظ سیستم سرمایشی به امکانات بیشتری نیاز است.
وی خاطرنشان کرد: در ارتباط با ارائه خدمات در این مدت، توصیههایی نیز برای زائران از جمله رعایت بهداشت، به ویژه شستشوی گلو و دهان با آب نمک و مراقبت از تغذیه در مسیر و پرهیز از پرخوری داشتهایم؛ در این خصوص توصیه میشود زائران از مواد غذایی متناسب با شرایط بدنی خود استفاده کنند و در طول مسیر به تمیزی راه و پرهیز از پرتاب زباله توجه داشته باشند تا سلامت همه زائران مورد توجه قرار بگیرد.
در ادامه این گفتگو سلطانی مسئول بیت آیت الله تبریزی در نجف اشرف پیرامون خدمات مرکز درمانی گفت: امسال با توجه به برنامهریزی انجام شده، مراجعه کنندگان و زائران زیادی به مرکز درمانی داشتهایم و گاهی روزانه تا ۶۰۰ نفر از خدمات استفاده میکنند، در این باره با همراهی پزشکان بدون مرز برای نخستین بار توانستهایم این مرکز درمانی را تاسیس کنیم.
وی بیان کرد: در این مرکز درمانی ۳۸ پرسنل خانم و آقا برای اولین بار به ارائه خدمت پرداختهاند و تمامی خدمات دارویی و پزشکی و تخصصی به بیماران به صورت رایگان ارائه میشود.
سلطانی عنوان کرد: با توجه به تعدد زائران در سالهای قبل مراجعات گستردهای داشتیم و براین اساس با مکاتبات انجام شده، امسال توانستیم این درمانگاه را فعال کنیم و امیدواریم بتوانیم در سالهای بعد بخش دندانپزشکی را نیز راه اندازی کنیم؛ در حال حاضر با استقبال خوب مردم این خدمات از ساعت ۸ تا ۱۲ ظهر و ۵ تا ۱۵ شب ارائه میشود و در ساعات اضطراری نیز این خدمات به مراجعهکنندگان ارائه خواهد شد.
دکتر امیر طباطبایی دانشیار دانشگاه و متخصص طب مکمل نیز در مورد خدمات توضیح داد: گروه و تیمی که در خدمت موکب آیتالله تبریزی قرار دارد با با سابقه ده ساله در کادر درمان ایران و عراق فعال است و ما افتخار داریم با پزشکان بدون مرز و موکب پزشکان و پرستاران بدون مرز خراسان رضوی همکاری داشته باشیم.
وی تصریح کرد: عمده همکاران از خراسان رضوی و مشهد مقدس به این درمانگاه اعزام شدهاند و در حال حاضر ۴ متخصص و ۵ پزشک عمومی و ۱۵ پرستار خانم و آقا به خدمت مشغول هستند و امسال دو دندانپزشک به ما افزوده شدند.
این پزشک بیان کرد: هماهنگی خوبی در ارتباط با اارئه خدمات به زائران وجود دارد و با تلاش گسترده محل فعلی آمادهسازی و تحویل داده شد و قرار است تا سال آینده نیز بخشهای مختلف مرکز درمانی را تجهیز نماییم.
وی عنوان کرد: خدمات در این مرکز به زائران در ارتباط با ویزیت و درمان شکستگی و بخیه و خدمات سرپایی و اورژانس و تزریقات و ... است و تنها معضل ما کمبود فضا برای خدمات بیشتر به زائران عزیز است، وگرنه دارو با کمک هلال احمر و خیرین تامین میشود.
این پزشک خاطرنشان کرد: با اینکه مرکز درمانی در یکی از کوچههای بن بست نجف قرار دارد، اما زائران زیادی به این مجموعه مراجعه دارند و با تلاش خالصانه پزشکان بدون مرز این خدمات در حال توسعه است، این عزیزان ۸ سال قبل خدمات خود را با خدمت به آسیبدیدگان حوادث و بلایا در ایران آغاز کردند و از جمله در سیل سیستان و بلوچستان در دو سری به ارائه خدمات پرداختند.
وی تاکید کرد: در جهت خدمت به مردم چه در شرایط سخت و یا خدمت به زائرین، هیچ نوع دشواری و سختی را نمیشناسیم و تمامی هزینهها بر عهده پزشکان و متخصصان و خیرین است و این عزیزان با عشق و محبت خاصی به اهل بیت (ع) در این جا حاضر میشوند و با اینکه پیشکسوتان و از پزشکان و متخصصان مطرح هستند، تواضع خاصی در خدمت رسانی دارند و با عشق و تعهد در مرکز درمانی حضور پیدا میکنند، چون میدانند دعای خیر مردم یکی از توشههای با ارزش برای آنان است.
گفتنی است این مرکز درمانی برای نخستین بار در مدرس و موکب آیتالله تبریزی به راه افتاده و به زودی بخش دندانپزشکی تجهیز خواهد شد.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما