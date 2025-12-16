به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک خیریه جدید با نام «الامل» (Al-Amal) در بریتانیا با هدف حمایت از مسلمانان در مسیر مراقبتهای تسکینی و پایان عمر تأسیس شده است؛ حوزهای که به گفته بنیانگذاران آن، به دلیل بیاعتمادی، سوءبرداشتها و نادیدهگرفتن نیازهای دینی و فرهنگی مسلمانان، با خلأ جدی مواجه است. این خیریه قرار است پس از ماه مبارک رمضان سال جاری فعالیت رسمی خود را آغاز کند.
الامل توسط نادیا خان، پزشک متخصص مراقبتهای تسکینی در نظام سلامت ملی بریتانیا (NHS)، و شکیلا چودری، روحانی مسلمان از شهر بیرمنگام (Birmingham، در مرکز انگلستان) بنیانگذاری شده است. به گفته خان، نگاه اسلامی به «مرگ خوب» فراتر از ملاحظات صرفاً پزشکی است و ارزشهایی همچون نقش خانواده در تصمیمگیری، معنای رنج، شیوه مدیریت درد و آمادگی معنوی برای مرگ را دربر میگیرد؛ اموری که اغلب در نظامهای رایج مراقبت تسکینی نادیده گرفته میشوند.
بنیانگذار الامل تأکید میکند که کاهش بودجه مراکز نگهداری بیماران در حال احتضار (Hospice) باعث شده نیازهای معنوی و روانی بیماران، بهویژه اقلیتهای دینی و قومی، در اولویت قرار نگیرد. او همچنین به سوءبرداشت رایج در میان مسلمانان اشاره میکند که گمان میکنند مراقبتهای تسکینی به معنای تسریع در مرگ بیمار است؛ برداشتی که با مبانی دینی اسلام در تعارض بوده و موجب بیاعتمادی و پرهیز از مراجعه به این خدمات میشود.
بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۴ توسط دانشگاه کینگز کالج لندن، یکپنجم افراد متعلق به اقلیتهای قومی در بریتانیا اساساً با مفهوم مراقبت تسکینی آشنا نیستند و نزدیک به یکسوم آنان به کیفیت این خدمات در پایان عمر اعتماد ندارند. کارشناسان میگویند الامل میکوشد با ارائه خط تلفنی حمایتی، مشاوره عملی و تبیین نگاه اسلامی به مرگ بهعنوان «مرحلهای از مسیر وجود انسان»، شکاف میان جوامع مسلمان و نظام سلامت را کاهش دهد و کرامت انسانی بیماران را در واپسین لحظات زندگی حفظ کند.
