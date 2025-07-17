  1. صفحه اصلی
ارائه خدمات پزشکی رایگان توسط کانون خدمت رضوی سلامت گیلان

۲۶ تیر ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۹
کد خبر: 1708974
مسئول کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت گیلان از ارائه خدمات پزشکی رایگان توسط کانون خدمت رضوی سلامت گیلان در رشت خبر داد و گفت: در این اردوی جهادی بیش از ۶ میلیون تومان دارو و شیرخشک و پوشک بچه با نسخه پزشکان به بیش از ۱۲۰ نفر عرضه شد .

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «سیدجواد طاهری» امروز پنج‌شنبه، 26 تیر 1404 در گفت‌وگویی با بیان اینکه به مناسبت‌های مختلف خدمات پزشکی توسط کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت در استان گیلان ارائه می‌شود، گفت: اردوی گروه جهادی خدمت و مقاومت رضوی کانون تخصصی سلامت گیلان دیروز در رشت برپا شد.

مسئول کانون تخصصی خدمت رضوی سلامت گیلان افزود: این اردو در محله اسماعیل آباد رشت، خیابان امام رضا(ع)، مسجد امام حسن مجتبی(ع) برگزار شد.

وی ادامه داد: در این اردوی جهادی پزشکی و سلامت محور خدمات تخصصی پزشکی با حضور ۲۵ نفر از یاوران و خادمیاران رضوی پزشک و متخصص و پرستار و ماما و کارشناس بهداشت و امدادگر و تکنسین کانون خدمت تخصصی سلامت رضوی خدمات ارائه شد.‌

طاهری تصریح کرد: بیش از ۶ میلیون تومان دارو و شیرخشک و پوشک بچه با نسخه پزشکان به بیش از ۱۲۰ نفر از اهالی منطقه عرضه شد.

