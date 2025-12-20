به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جوشقانیان، دبیر علمی کنگره بینالمللی شعر زنان مقاومت، در نشست خبری این رویداد با اشاره به نقش زیربنایی بانوان در تحولات تاریخی اظهار داشت که در طول تاریخ، هر حرکت اجتماعی که صورت گرفته، زنان یکی از مهمترین پایهگذاران آن بودهاند. وی هدف اصلی از راهاندازی این کنگره را هویتبخشی به بانوان جامعه و معرفی الگوهای شایسته به آنان برشمرد. این فعال فرهنگی تأکید کرد که موضوع مقاومت با تمرکز ویژه بر «بانوان محور مقاومت» به عنوان جانمایه اصلی فراخوان در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار ابنا، جوشقانیان با تشریح جزئیات داوری آثار بیان کرد که اگرچه موضوعات کنگره گسترده است و تمامی ابعاد مقاومت را در بر میگیرد، اما امتیاز ویژهای به موضوعاتی تعلق میگیرد که در عرصه شعر کمتر به آنها پرداخته شده است. نامبرده از شخصیتهایی همچون سوده، نصیبه و رمیسا در صدر اسلام نام برد که پتانسیل بالایی برای خلق آثار ادبی دارند. در حوزه معاصر نیز پرداختن به بانوانی نظیر شیرین ابوعاقله، بنتالهدی صدر و حتی امعلا که به تازگی کتاب سرگذشت وی منتشر شده، در اولویت سنجش هیئت داوران قرار دارد.
تمرکز بر نقش تربیتی و تبیین جایگاه سردارپروری
دبیر علمی کنگره سوده خاطرنشان کرد که حتی در موضوعات مربوط به سرداران مقاومت، نگاه ویژهای به نقش تربیتی و همراهی بانوان وجود دارد. وی تصریح کرد که توجه به جایگاه کسانی که سردارپرور بودهاند و در مسیر مبارزه با قهرمانان همراهی کردهاند، اهمیت بسزایی در این رقابت ادبی دارد. این شاعر آیینی ابراز امیدواری کرد که این حرکت به عنوان یک اقدام مؤثر در بدنه حوزههای علمیه پایهگذاری شده و به صورت مستمر و جریانساز ادامه یابد.
معرفی اعضای شورای مشورتی و داوری کنگره
جوشقانیان در بخش دیگری از سخنان خود به معرفی اعضای شورای مشورتی و علمی این رویداد پرداخت که در مسیر برگزاری کنگره همکاری مستمر دارند. سید سلمان علوی، محمدرضا سنگری، فاطمه نانیزاد، عبداللهزاده و رجبی از جمله اعضای این شورا هستند که بر فرآیند علمی نظارت میکنند. همچنین تعدادی از بانوان شاعر حوزوی از جمله امجدیان و عاطفه خرمی در بخشهای مختلف علمی و اجرایی این حرکت فرهنگی حضور فعال دارند. به گفته دبیر علمی، آثار ارسالی باید علاوه بر غنای ادبی، به تبیین دقیق ابعاد شخصیتی زنان مقاوم بپردازند.
