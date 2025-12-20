به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری کنگره بین‌المللی شعر زنان مقاومت با عنوان «سوده» با حضور مسئولان و اصحاب رسانه در مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد.

عبدالله‌زاده، دبیر اجرایی این کنگره، با اشاره به اهمیت هنر شعر در نگاه رهبر معظم انقلاب، این رویداد را فرصتی برای تبیین گفتمان مقاومت در سطح جهانی دانست.

وی تصریح کرد: نام سوده همدانی، بانوی بصیر و مدافع ولایت در صدر اسلام، برای این کنگره برگزیده شده است تا الگویی برای زنان مقاوم در عصر حاضر باشد.

جوشقانیان، دبیر علمی کنگره، بر اهمیت هویت‌بخشی به بانوان و معرفی الگوهایی همچون شهید بنت‌الهدی صدر و شیرین ابوعاقله تأکید کرد.

این شاعر آیینی خاطرنشان ساخت که امتیاز ویژه‌ای برای آثاری با موضوع زنان کمتر شناخته‌شده در تاریخ مقاومت در نظر گرفته شده است.

شریفی، معاون فرهنگی جامعه‌الزهرا، در این نشست به نقش بی‌بدیل زنان در استمرار نهضت‌های دینی اشاره کرد.

وی تصریح کرد که شعر حماسی ابزاری قدرتمند برای تقویت روحیه ایستادگی و مقابله با نفوذ استکبار به شمار می‌رود.

وی بر این باور است که شاعران در جنگ روایت‌ها حکم سربازانی را دارند که با کلمات خود به دفاع از ارزش‌ها می‌پردازند. به گفته این مسئول، شعر مقاومت ریشه در فرهنگ عاشورا و میراث حضرت زینب (س) دارد.

سید سلمان علوی، دبیر ستاد راهبری شعر و ادب حوزه‌های علمیه نیز در این نشست نسبت به انفعال در برابر رسانه‌های نوین هشدار داد و شعر را منبع اصلی محتوای رسانه‌ای معرفی کرد.

وی با ذکر نمونه‌هایی از برخورد با شاعران مقاومت در کشورهایی نظیر بحرین، قدرت تأثیرگذاری کلام منظوم را یادآور شد. نامبرده ابراز امیدواری کرد نشان سوده به یک برند معتبر بین‌المللی در عرصه ادبیات پایداری مبدل گردد.

در بخشی از این نشست، اسلامی نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز به بیداری جهانی در برابر جنایات آمریکا و اسرائیل در غزه اشاره داشت.

وی بیان کرد که امروزه مقاومت به یک حرکت انسانی فراتر از مرزهای دینی تبدیل شده است.

اسلامی تأکید کرد که زنان در نیمکره غربی نیز نقش مهمی در جریانات ضد استکباری ایفا می‌کنند و نیازمند الگوهای فکری صحیح هستند.

در پایان این مراسم از نشان کنگره رونمایی شد.

گفتنی است این رویداد فرهنگی در پنج زبان فارسی، عربی، انگلیسی، اردو و ترکی استانبولی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را از طریق سامانه نجم ارسال کنند.

........

پایان پیام/