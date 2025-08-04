به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ خانم دکتر سیده زهره برقعی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و هیئت همراه به منظور گسترش تعاملات هدفمند جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و با هدف تعمیق ارتباطات علمی، فرهنگی و تبلیغی در سطح منطقهای وارد کشور عراق شدند.
این سفر که در راستای مأموریتهای راهبردی جامعهالزهرا سلاماللهعلیها برای ارتقای جایگاه بانوان طلبه در عرصه بینالملل برنامهریزی شده بود، زمینهساز دیدارها و نشستهای متعددی با نخبگان، فعالان فرهنگی و مسئولان مؤثر عراقی شد.
خانم معصومه شریفی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی، و خانم سیده مریم برقعی، رئیس پژوهشکده فقه و مبانی حقوق، از همراهان مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در این سفر بودند.
آغاز سفر با زیارت و تجلیل از شهدای مقاومت
خانم برقعی در آغاز سفر، با حضور بر سر مزار شهید ابومهدی المهندس، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ این فرمانده مقاومت، پیوند عمیق جامعه الزهرا سلاماللهعلیها با جریان مقاومت اسلامی را یادآور شد.
نشستهای فرهنگی و نخبگانی با مسئولان عراقی و لبنانی
در ادامه این سفر، مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها و هیئت همراه با شماری از مسئولان حزبالله لبنان در عراق، نخبگان فرهنگی و جمعی از بانوان فرهیخته این کشور دیدار کردند. در این دیدارها، معرفی سابقه و ظرفیتهای جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، تبیین رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص نقش بانوان طلبه، و تشریح ساختار علمی و آموزشی این مرکز از سوی خانم برقعی ارائه شد.
یکی از مهمترین بازتابهای این نشست، طرح پیشنهاد تأسیس شعبهای از جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در کشور عراق بود که با استقبال گرم حاضران و همراهی با صلوات عمومی همراه شد.
نقش بانوان مؤمن در جبهه فرهنگی جهان اسلام
در نشستهای فرهنگی این سفر، بانوان عراقی نیز به بیان دیدگاههای خود پرداختند. خانم ندا کعبی، استاد دانشگاه و مستشار حافظه، با تأکید بر الگوگیری زنان عراقی از حضرت زینب سلاماللهعلیها، خواستار همپیمانی فرهنگی میان زنان دو ملت برای مقابله با تهاجم فرهنگی شد. پیشنهاد تدوین تفاهمنامه همکاری میان جامعه الزهرا سلاماللهعلیها و نخبگان زن عراقی نیز از سوی ایشان مطرح گردید.
در همین زمینه، خانم هدی شهیب، متخصص هوش مصنوعی، نیز بر ضرورت معرفی بانوان نخبه در عرصههای علمی، فقهی و تبلیغی تأکید کرد و جامعه الزهرا سلاماللهعلیها را پیشگام در این زمینه دانست.
نشست همافزایی فرهنگی با رایزن فرهنگی ایران در عراق
صبح روز جمعه، نشست ویژهای با حضور حجتالاسلاموالمسلمین ابوذری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در عراق، برگزار شد. در این نشست، ظرفیتهای گسترده جامعهالزهرا سلاماللهعلیها در حوزه علمی و فرهنگی برای توسعه همکاریهای دوجانبه مورد بررسی قرار گرفت.
خانم برقعی، با اشاره به اهتمام مقام معظم رهبری به این مرکز، از آمادگی جامعه الزهرا سلاماللهعلیها برای اجرای برنامههای مشترک علمی، فرهنگی و آموزشی در عراق خبر داد.
رایزن فرهنگی کشورمان نیز با تمجید از جایگاه ممتاز جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، پیشنهاد آغاز همکاریها از طریق برگزاری دورههای آموزشی راهبردی و شناسایی مدیران آیندهساز را مطرح کرد.
در ادامه این جلسه، خانم سیده مریم برقعی، رئیس گروه فقه جامعهالزهرا سلاماللهعلیها، با اشاره به مدل آموزشی تلفیقی سنت و مدرنیته در این مرکز، تربیت بانوان مجتهده و نظریهپرداز را یکی از اهداف کلیدی این مجموعه دانست.
خانم شریفی، معاون فرهنگی، نیز با تأکید بر ظرفیت تشکلها و شبکهسازی فرهنگی بانوان، این عامل را یکی از بسترهای مهم در توسعه دیپلماسی فرهنگی بینالمللی توصیف کرد.
در پایان این نشست، مقرر شد همکاریها در دو عرصه حوزوی و دانشگاهی ادامه یابد: یکی با هدف تربیت مبلغان دین و دیگری با تمرکز بر فعالان سیاسی و اجتماعی.
پیام تحول در مسیر اربعین؛ سخنرانی مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها در میان زائران
خانم برقعی در جمع زائران کاروان «همپای قافله ۹» که متشکل از ۲۵۲ نفر از طلاب، اساتید و کارمندان جامعهالزهرا سلاماللهعلیها است، به ایراد سخنرانی پرداخت و حضور در پیادهروی اربعین را فرصتی برای تحول درونی و بصیرتافزایی توصیف کرد.
وی با اشاره به آیات و روایات اسلامی، از زائران خواست تا این سفر را نه یک حرکت جسمانی، بلکه سفری روحانی و مقدمهای برای آمادگی در مسیر سربازی امام زمان(عج) بدانند.
مدیر جامعه الزهرا سلاماللهعلیها همچنین با تجلیل از تلاش گروههای خادم، سلامت، رسانه، زائریاران و مبلغان، بر حفظ کرامت و روحیه خادمی در این مسیر نورانی تأکید کرد و گفت: این مسیر، مسیر کریمان است؛ برای هم دعا کنید و قدر این دعوت را بدانید.
اربعین حسینی، نقطه تلاقی اندیشه و حرکت
سفر علمی، فرهنگی و تبلیغی مدیر جامعهالزهرا سلاماللهعلیها به عراق در ایام اربعین، گامی عملی برای تعمیق ارتباطات بینالمللی حوزههای علمیه خواهران، تبادل تجربههای فرهنگی، و زمینهسازی برای ایجاد تشکلهای زنانه فرامرزی بود.
بدون شک، این حرکتها در امتداد رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی و در مسیر تمدنسازی اسلامی، مؤثر و آیندهساز خواهد بود.
