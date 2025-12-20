به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رجبی، معاون فرهنگی تبلیغی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کشور، در گفتوگویی با ابنا با اشاره به استقبال شایان توجه هنرمندان از فراخوان بینالمللی شعر «سوده»، از تمدید زمان ارسال آثار خبر داد.
وی در این گفتگو به تشریح فرآیند دریافت آثار، زمانبندی اختتامیه و الگوهای معرفیشده در این کنگره پرداخت:
ابنا: با توجه به فراخوان منتشر شده، مهلت ارسال آثار و زمانبندی برگزاری اختتامیه این کنگره بینالمللی به چه صورتی پیشبینی شده است؟
فراخوان این رویداد در ابتدا محدود بود و مقرر گردید دریافت آثار تا ۲۵ آذرماه به اتمام برسد، ولیکن با توجه به استقبال شایان توجهی که تاکنون صورت گرفته، بنا بر این است که دریافت آثار تا پایان دیماه تمدید گردد. با عنایت به رویکرد بینالمللی این حرکت و تعامل با نهادهای گوناگون، ضرورت داشت این فرصت افزایش یابد. پس از پایان مهلت ارسال، ارزیابی آثار طی دو هفته انجام خواهد شد. انشاءالله در انتهای دهه فجر، اختتامیه کنگره برگزار شده و از برترین آثار تقدیر به عمل خواهد آمد.
ابنا: تا این لحظه چه تعداد اثر به دبیرخانه واصل شده و علاقهمندان باید آثار خود را از چه طریقی ارسال کنند؟
در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد آثار در دست نیست؛ چرا که سرودهها معمولاً در سامانه «نجم» ثبت میشوند. البته بنا داریم در صورت فراهم شدن شرایط، از سایت ویژه کنگره رونمایی کنیم تا تمامی آثار در آنجا ثبت و ضبط گردند. فعلاً برای طلاب حوزههای علمیه خواهران و تمامی کسانی که آثاری در این زمینه دارند، سامانه اختصاصی معاونت فرهنگی تبلیغی به نشانی najm.whc.ir در دسترس است. پیوندهای تکمیلی برای ثبتنام و ارسال نیز در آینده نزدیک اعلام خواهد شد.
ابنا: محورها و موضوعات اصلی که شاعران باید بر اساس آنها به خلق اثر بپردازند، شامل چه مواردی است؟
رویکرد اصلی این فراخوان بر مقوله مقاومت و به طور خاص «زنان مقاومت» از صدر اسلام تا دوران معاصر متمرکز است. الگوهای متعددی در این مسیر مدنظر هستند که از حضرت خدیجه (س) به عنوان نخستین بانوی شاعر در حمایت از نبوت آغاز شده و شامل خاندان اهلبیت (ع)، حضرت زهرا (س) و زنان مجاهد مهاجر و انصار همچون رمیسا و سوده میشود. در عصر حاضر نیز شخصیتهایی نظیر شیرین ابوعاقله و امعلا از محورهای جدی فراخوان محسوب میشوند.
هدف بنیادین، ارج نهادن به جایگاه بانوان مقاومت است. البته در کنار آن، به شخصیتهایی که پرورده دامان این بانوان بزرگوار هستند، همچون شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله و سایر چهرههای درخشان جهان اسلام نیز توجه ویژهای شده است. دبیرخانه کنگره با اشتیاق از آثاری که به تبیین رشادتهای این سرداران میپردازند، استقبال خواهد کرد.
........
پایان پیام/
نظر شما