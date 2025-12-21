به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که ادامه خشکسالی و کاهش دسترسی به منابع آب، بحران معیشتی گستردهای را در کشور افغانستان رقم زده و میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس اعلام اوچا، در شرایطی که جوامع آسیبپذیر با کمبود آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی روبهرو هستند، سازمانهای حمایت از زنان با حمایت صندوق بشردوستی کشور افغانستان، اقداماتی را برای تأمین آب پاک و ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دارای بیشترین نیاز آغاز کردهاند.
اوچا تأکید کرد که این تلاشها با هدف کاهش پیامدهای بحران انسانی و جلوگیری از تشدید آسیبها، بهویژه برای زنان و کودکان، انجام میشود.
این نهاد وابسته به سازمان ملل، تداوم حمایتهای بشردوستانه و توجه فوری جامعه جهانی به بحران آب در کشور افغانستان را برای جلوگیری از گسترش آسیبهای انسانی ضروری دانست.
