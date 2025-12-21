  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای مرکزی و شبه قاره

تداوم خشکسالی، دسترسی میلیون‌ها افغانستانی به آب پاک را محدود کرد

۳۰ آذر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۵
کد مطلب: 1764088
تداوم خشکسالی، دسترسی میلیون‌ها افغانستانی به آب پاک را محدود کرد

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با هشدار درباره تداوم خشکسالی در کشور افغانستان اعلام کرد کمبود شدید آب، زندگی و معیشت میلیون‌ها نفر را در این کشور با تهدید جدی روبه‌رو کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرد که ادامه خشکسالی و کاهش دسترسی به منابع آب، بحران معیشتی گسترده‌ای را در کشور افغانستان رقم زده و میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس اعلام اوچا، در شرایطی که جوامع آسیب‌پذیر با کمبود آب آشامیدنی سالم و خدمات بهداشتی روبه‌رو هستند، سازمان‌های حمایت از زنان با حمایت صندوق بشردوستی کشور افغانستان، اقداماتی را برای تأمین آب پاک و ارائه خدمات بهداشتی در مناطق دارای بیشترین نیاز آغاز کرده‌اند.

اوچا تأکید کرد که این تلاش‌ها با هدف کاهش پیامدهای بحران انسانی و جلوگیری از تشدید آسیب‌ها، به‌ویژه برای زنان و کودکان، انجام می‌شود.

این نهاد وابسته به سازمان ملل، تداوم حمایت‌های بشردوستانه و توجه فوری جامعه جهانی به بحران آب در کشور افغانستان را برای جلوگیری از گسترش آسیب‌های انسانی ضروری دانست.

...............

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha