خشک‌سالی و کم‌آبی مفرط در افغانستان به معضلی تبدیل شده که شیعیان استان بلخ را نیز تحت تأثیر قرار داده است؛ تا جایی که زمین‌های کشاورزی و دام‌داری آن‌ها به دلیل این چالش در معرض خطر نابودی قرار گرفته است.

جان‌محمد دیدار، یکی از بزرگان مردمی شیعه در شهرستان شولگره استان بلخ به خبرنگار ابنا گفت که اکثریت خانواده‌های شیعه در مناطق کم‌آب سکونت دارند و به دلیل خشکسالی‌های متواتر، زمین‌های کشاورزی آن‌ها خشکیده و ممکن است دیگر به کشاورزی رو نیاورند.

این بزرگ مردمی افزود: مردم مناطقی چون «آق‌چه»، «دالان»، «قریغاچ» و «خواجه سکندر» گندم، جو و کنجد می‌کاشتند، اما کشاورزی آن‌ها در چند سال اخیر پشت سرهم به دلیل خشکسالی از بین رفته و این باعث شد که شیعیان از روستاهای‌شان به شهر مزارشریف، مرکز بلخ مهاجر شوند.

او در ادامه اظهار داشت که تعدادی از خانواده‌هایی‌ که به خاطر دامداری باقی مانده‌اند، آب مورد نیازشان را با کامیون و از مسیر طولانی از شهرستان شولگره به مناطق ذکرشده، انتقال می‌دهند.

آقای دیدار همچنین خاطرنشان ساخت که به خاطر این مشکلات، فرزندان بسیاری از خانواده‌ها از آموزش بازماندند و مشغول کارهای شاقه در مرکز شهر شدند و همچنین آموزگارانی‌که مشغول تدریس بودند، این روستاها را ترک کرده‌اند.

از سوی دیگر هم، برخی از فعالان شیعه می‌گویند که در هر خانواده شیعه چهار یا پنج نفر جوان کارگر وجود دارد، اما بیشترشان انگیزه و تحرک کافی برای اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی ندارند که بتوانند با فقر مبارزه کنند و جامعه روستایی‌شان را بهبود بخشند.

رامش سلیمی، فعال اجتماعی شیعه در مورد این موضوع افزود: از جوانان مومن اما بیکار و غیر مولد نمی‌توان انتظار تغییر یا پیشرفت را داشت. جامعه زمانی رشد می‌کند که ایمان با کار، تخصص و تولید همراه شود. تنها در آن صورت است که می‌توان از فقر و وابستگی رهایی یافت.

آقای سلیمی تصریح کرد که خشک‌سالی و بحران کم‌آبی، چالشی جهانی است و مردم افغانستان بیشتر از همه، از این ناحیه آسیب دیده‌اند و نیاز است تا جوانان فعال شوند و در مدیریت بحران سهم بگیرند.

شایان ذکر است، همزمان با این نگرانی‌ها از تشدید خشک‌سالی، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل(اوچا) در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که میزان بارندگی در سطح افغانستان طی سال جاری پایین‌تر از حد متوسط بوده است و شرایط فعلی مشابه خشکسالی سال 2018 است.

این نهاد آمار داده که در سال 2018 بیش از 300 هزار نفر در بخش‌های مختلف افغانستان از ناحیه خشکسالی متاثر و در داخل شهرها آواره شدند و حدود 3.6 میلیون نفر با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شده بودند.

